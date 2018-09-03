ЕС продлит санкции против россиян

Послы 28 стран Евросоюза согласовали продление индивидуальных санкций в отношении граждан и юридических лиц из России. Об этом в понедельник, 3 сентября, ТАСС сообщил источник в Совете ЕС

«Постоянные представители сегодня согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на шесть месяцев», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что решение утвердят на официальном плановом заседании послов ЕС. После его формально одобрит Совет Евросоюза, а вступит в силу оно после опубликования в Официальном журнале Евросоюза.

В отношении России помимо индивидуальных мер действуют также санкции против ряда секторов экономики и ограничения, распространяющиеся на Крым и Севастополь.

Государства-члены Евросоюза, США а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции. Отмену рестриктивных мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. В России также подчеркивают, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.