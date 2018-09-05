Как на дрожжах: пиво подорожает

Минимальную розничную цену могут ввести на пиво. Такой вариант изучается в правительстве. Ранее чиновники предлагали установить минимальные цены на винные напитки. Между тем эксперты считают, что эта инициатива приведет к подорожанию пива на 5-7%.

По словам чиновника, к нему уже обращались участники пивоваренного рынка по поводу введения МРЦ на пиво.

«Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», — пообещал Алешин.

По его словам, введение маркировки всей пивоваренной продукции — логичный и правильный шаг.

При этом Алешин подчеркнул, что эта инициатива должна быть внедрена таким образом, чтобы не вызвать перебоев с производством и поставками пива, а также не оказать негативного влияния на участников рынка.

«В связи с этим и операторы рынка, и регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям. К примеру, мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», — пояснил глава Росалкогольрегулирования.

Между тем 20 августа в России уравняли в цене слабую и крепкую водку. Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку любой крепости была приравнена к минимальной стоимости 40-градусной водки, которая составляет 205 рублей за 0,5 л.

Соответствующий приказ издал Минфин.

Введение унифицированной цены на водку было связано с необходимостью устранения «возможных разночтений», говорилось в документе министерства.

В результате минимальная розничная цена водки крепостью от 37 до 38 градусов повысилась на девять руб., крепостью от 38 до 39 градусов на четыре руб., от 39 до 40 градусов осталась прежней.

Также в России установлены минимальные розничные цены на коньяк в размере 371 рубль за 0,5 л, на шампанское — 164 рубля за 0,75 л.

Кроме того, изучается возможность введения минимальной розничной цены на вина.

Как стало известно этим летом, подведомственная Минфину структура — Росалкогольрегулирование (РАР) по поручению министерства на постоянной основе собирает информацию по себестоимости алкогольной продукции.

В частности, РАР предложила производителям ликероводочных изделий, коньяка, рома, виски, тихих и игристых вин, а также винных напитков представить данные о размере производственных затрат на изготовление 1 литра алкогольной продукции. При этом компании должны были предоставлять информацию по таким пунктам, как «Сырьевые компоненты» (затраты на закупку сырья для производства, его доставку, а также ингредиенты растительного происхождения), «Затраты на производство продукции» (коммунальные услуги, амортизация оборудования, оплата труда сотрудников и т.д.) и «Затраты на упаковку и маркировку продукции» (стоимость упаковки, стеклотары, пробки и их доставка).

По словам экспертов, новый подсчет себестоимости алкогольной продукции приведет к тому, что впервые могут быть установлены минимальные розничные цены для вина и винных напитков.

Как пояснял глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» , нынешний мониторинг минимальной розничной цены на алкоголь на самом деле учитывает только цену завода-изготовителя и оптовую оценку, которая составляет около 20%. Но розничная наценка составляет еще 30%, и она при установлении минимальной цены на самом деле не учитывалась.

Это позволяло сделать правительству вид, что цена ниже, чем есть на самом деле, говорит эксперт. Если же подсчитать и розничную наценку, то минимальная розничная цена на алкоголь в будущем вырастет.

По расчетам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, рост цен на алкогольную продукцию в результате такого детального подсчета может составить от 10 до 20 рублей.

«Устанавливать минимальных розничных цен на алкоголь начали с 2009 года, и изначально эти меры предпринимались для подрыва бизнеса производителей фальсифицированной продукции. И это действительно помогало, что можно заметить по снижению смертности от потребления суррогата. Однако до этого МРЦ устанавливались на крепкие алкогольные напитки — водку и коньяк, самым поздним нововведением стало введение МРЦ на шампанское», — поясняет аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

Так, как сообщал Роспотребнадзор 20 августа, было зафиксировано сокращение числа смертей от случайного отравления алкоголем на 20%. Отмечалось, что это произошло после приостановки розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией.

«С момента введения указанных мер отмечается снижение на 20% количества смертей с 8283 до 6789 случаев, связанных со случайным отравлением алкоголем», — говорится в сообщении ведомства.

При этом, по мнению Антонова, утверждение МРЦ на пиво — довольно спорная инициатива.

«Если говорить о водке, коньяке и шампанском, то здесь, несмотря на большое число производителей, напитки довольно однородные по своему составу. Пиво же — продукт, который выпускается по огромному количеству рецептур, разной крепости, а также отпускается как в таре, так и на розлив. Кроме того, существует безалкогольное пиво. Поэтому пока непонятно, на что конкретно может быть установлена минимальная розничная цена», — говорит эксперт.

Между тем, по мнению Антонова, при установлении МРЦ на пиво вполне можно ожидать, что стоимость напитка может вырасти примерно в районе 5-7%. Если же установление минимальной цены на пиво совпадет с повышение НДС с нового года, то подорожание может быть еще больше, добавляет он.