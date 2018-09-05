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Треть бюджета Украины ежегодно «съедает» госдолг
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Треть бюджета Украины ежегодно «съедает» госдолг 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады из «Оппозиционного блока» Александр Долженков заявил, что треть государственного бюджета Украины тратится на погашение госдолга страны.
По его заверениям, размер долга составляет более 2 трлн гривен (70,2 млрд долларов) и превышает 75% ВВП Украины, передает ТАСС.
«Ежегодно Украина тратит более 320 млрд гривен на погашение как тела кредита, так и процентов по кредиту. Это больше 10 млрд долларов, а весь бюджет страны составляет 35 млрд долларов. То есть треть госбюджета идет на покрытие государственного долга», — сказал Долженков во время выступления в парламенте в среду.
По его мнению, нынешняя политика украинских властей не может справиться с ситуацией, из-за чего тарифы на газ растут, а люди доведены до нищеты. Депутат отметил, что Украина сейчас может жить только в долг, так как в 2014 году власть «избрала неправильный путь».
При этом правительство озвучивало ранее другие цифры. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что стране требуется 4,6 млрд долларов каждый год для обслуживания госдолга. Он считает, что расплатиться с ним Киев сможет за 10 лет.
Гройсман уверен, что стране важно сотрудничать с МВФ, так как невыплата долгов грозит дефолтом. По данным СМИ, внешний государственный долг Украины на июнь составлял 76,3 млрд долларов.
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