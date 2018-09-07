На Украине рассказали о «колоссальных» запасах газа в стране

"Украина имеет колоссальные запасы газа, третьи в Европе и одним из самых больших в мире. Что нужно на страну? Нужно пять-семь миллиардов инвестиций в нефтегазовую отрасль с применением новых современных технологий, которые полностью обеспечат нам независимость по импорту. Это означает, что мы опустим цены у нас. Это можно сделать за пять лет", — сказал политик.

Он также добавил, что за десять лет Украина якобы сможет начать экспортировать огромные объемы голубого топлива.

"Будет больше прибыли, больше будет зарабатывать бюджет, каждое предприятие и человек. Это означает, что мы будем потреблять гораздо меньше, чем сегодня, импортного газа, импортной нефти. Это даст нам стабильность", — заключил парламентарий.