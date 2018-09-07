Черный пепел. РФ наводнили нелегальные сигареты

Черный пепел

Российский рынок сигарет уходит в тень, а контрабанда растет рекордными темпами. Основная причина — низкая доходность бизнеса, обусловленная высокими налогами и низким заработком граждан. Россиянам зачастую приходится искать дешевые сигареты, не обращая внимание на их происхождение. Власти создали благоприятные условия для процветания контрабанды и нелегального рынка, и менять эту ситуацию никто не собирается. В лидерах нелегальных поставок братские Белоруссия и Сербия, а также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Черный рынок табака в России — в материале «Ленты.ру»

За последние два года количество сигарет, которые продают в России нелегально, выросло в разы. По данным международной исследовательской группы Kantar TNS (полный текст исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру»), с 2014 по 2016 год в тени находилось около процента российского табачного рынка. Но в 2017 году объемы выросли более чем в четыре раза, до 4,6 процента, а к первому кварталу 2018 года доля неучтенной продукции поднялась уже до 7,7 процента. Это беспрецедентные показатели за всю историю наблюдений.

Объем нелегальной продукции составляет около 20 миллиардов штук сигарет в год, что эквивалентно одному миллиарду пачек. Потери бюджета от таких объемов оцениваются более чем в 50 миллиардов рублей (упущенный доход от табачных акцизов и НДС, с каждой пачки государству в среднем поступает порядка 59 рублей).

«Семикратный рост доли нелегальной торговли за последние два года и появление новых поставщиков нелегальных сигарет — это прямое следствие растущей роли цены как ключевого фактора выбора в пользу более дешевой нелегальной продукции», — говорит вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко . Ускоренный рост ставки акциза в России в отрыве от покупательной способности российского потребителя и темпов роста налоговой нагрузки на табачные изделия в странах ЕАЭС стимулировал потребителей к поиску дешёвых сигарет, пусть даже и явно незаконного происхождения. Как уточнил Головко, нелегальные сигареты сейчас стоят порядка 40-50 рублей. Это ниже минимальной суммы акциза и других налогов, выплачиваемых легальными российскими производителями государству с каждой пачки.

«Сигареты в России не могут стоить меньше, чем налоги на них. То есть цена ниже 60 рублей должна серьезно настораживать. В цене легальных сигарет самая большая доля приходится на налоги — акциз и НДС. Средняя пачка стоит 90 рублей, из них 45 рублей — это акциз и 14 рублей НДС. В сумме налоги — около 59 рублей, или больше 60 процентов стоимости. Эти деньги получает государство. Оставшиеся 30 рублей делят розничная точка, дистрибьютор, перевозчик, производитель и поставщик сырья», — пояснил Максим Курганский, руководитель отдела по противодействию нелегальному обороту табака в «БАТ Россия».

Больше всего нелегальных сигарет продается в сельской местности. По данным Kantar TNS, сейчас это каждая десятая сигарета — еще в прошлом году нелегала в деревнях и селах было лишь пять процентов, то есть в два раза меньше. В небольших городах (с населением менее ста тысяч жителей) в этом году продажи нелегальных сигарет составили восемь процентов общего объема. Годом ранее — пять процентов. В полумиллионниках прирост нелегальной продукции к 2018 году составил два процентных пункта (восемь процентов против шести годом ранее). В городах с населением до миллиона человек нелегальный рынок занимает уже шесть процентов против четырех годом ранее. В мегаполисах в процентном выражении продается меньше всего сигарет без российских акцизов. Однако динамика роста впечатляющая — за год объемы нелегального рынка удвоились и достигли четырех процентов.

Тамбовский волк

Контрафакт, то есть отечественные подделки сигарет, составляет минимум от нелегальных объемов, реализуемых на территории России. По оценкам Kantar TNS, в первом квартале 2018 года доля подделок не превышала 0,4 процента российского табачного рынка. Большую же часть нелегальной продукции составляет контрабанда. В первую очередь, произведенная в странах-партнерах России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Она уже захватила порядка 2,9 процента всего российского рынка сигарет.

«Сегодня основной объем нелегальной продукции поступает в Россию с территории стран-участниц Евразийского экономического союза, где ставки акциза и, соответственно, стоимость сигарет значительно ниже российских», — пояснил Эдуард Воронцов , исполнительный директор Совета по вопросам развития табачной промышленности. К примеру, еще в начале 2018 года в России пачка сигарет в среднем стоила 89 рублей, в Казахстане — 67 рублей, а в Белоруссии не превышала 29 рублей. Существенная разница в цене стимулирует интерес криминальных структур к нелегальным поставкам сигарет на российский рынок.

Демпинг со стороны контрабандистов серьезно ударил по российским производителям, работающим в нижней ценовой категории. Чтобы удержаться на плаву, как сообщил источник, знакомый с ситуацией на табачном рынке, они также стали продавать часть продукции без акциза. Это сигареты под марками «Хортица», 2222, «Белое солнце», «Родопи», «Кресты», «Тамбовский вожак», «Тамбовский волк», «Столичные» и т.д. За год доля данной категории на российском рынке увеличилась с 1,6 процента до 2,4 процента (данные на 1-й квартал 2018 года).

Сейчас, по данным Kantar TNS, картина выглядит следующим образом. 38 процентов нелегальных сигарет завозится с территории стран-участниц ЕАЭС. Абсолютным лидером в поставках контрабанды выступает Белоруссия, на которую приходится около 29 процентов нелегальных поставок. По три процента имеют производители из Казахстана и Армении, на Казахстан приходится всего два процента контрабандных поставок. При этом 34 процента сигарет без положенного акциза приходится на российского производителя.

Оставшуюся часть рынка делят иностранные производители, среди которых Сербия (8 процентов) и ОАЭ (6 процентов). Около трех процентов нелегальной продукции имеет, предположительно, румынские корни, два процента идут из Таджикистана, еще два процента, возможно, из Болгарии. Происхождение еще трех процентов нелегальных поставок сигарет точно определить не удалось, а оставшиеся четыре процента приходятся на другие страны.

Белоруссия сейчас является крупнейшим поставщиком контрабанды и занимает 2,2 процента всего российского табачного рынка (данные Kantar TNS). Для сравнения, в 2017 году ее доля составляла 1,89 процента, а в 2016 году — 0,9 процента. На российском рынке можно встретить белорусские сигареты, выпущенные для белорусского рынка (их можно опознать по белорусским акцизным маркам) — на их долю приходится около шести процентов от всех поставок белорусской контрабанды. Оставшаяся часть выпущена на экспорт без обозначения места производства и акцизных марок.

Каждая четвертая пачка сигарет, проданная в России по нелегальным каналам, — продукция гродненской фабрики «Неман» (бренды NZ, Fest, Credo, Minsk и т.д.). Популярность этих марок обусловлена доступной ценой: стоимость сигарет фабрики «Неман» в разы ниже недорогих марок, произведенных легально в России. Больше всего нелегальных белорусских сигарет в сопредельных областях (Брянской и Смоленской). В первом квартале 2018 года на долю белорусской контрабанды пришлось 21,4 процента всех продаж на этой территории. В самой Белоруссии, судя по всему, прекрасно представляют, что в конечном итоге львиная доля белорусских сигарет уходит по нелегальным каналам (причем не только в Россию).

Об экспорте дешевых белорусских сигарет высказывался даже глава республики Александр Лукашенко . «Речь идет об одном из значительных источников пополнения бюджета. Поэтому, если есть спрос, надо продавать табачные изделия. Не продадим мы, продадут другие. Рынки будут заняты», — заявил он на совещании по вопросам изменения работы в сфере производства и реализации табачных изделий в конце прошлого года.

В Армении основная доля сигарет, поступающих в Россию нелегально, приходится на продукцию местного завода Grand Tabak (76 процентов поставок). Оставшаяся часть — сигареты транснациональных компаний. Стоит отметить, что практически вся армянская контрабанда имеет национальные акцизные марки. Похожая ситуация в Казахстане, где только 0,1 процента произведенных в стране и попавших в Россию сигарет не имеют вообще никаких акцизов. Киргизские производители у нас практически не представлены, однако есть основания предполагать, что страна стала транзитным пунктом для иностранных производителей, например сербских.

Сербское экономическое чудо

Чтобы удержать лидирующие позиции на нелегальном рынке, белорусам придется прикладывать все больше усилий. Последние два года их теснят братская Сербия и Объединенные Арабские Эмираты. По оценке Kantar TNS, их совокупная доля увеличилась более чем вдвое — с 0,7 процентов от всего объема рынка в 1-м квартале 2017 года до 1,9 процента, по данным на весну 2018 года. Логистика для этих поставщиков вышла достаточно извилистая. В Россию их продукция поступает главным образом через Киргизию и Казахстан. Источник на рынке отмечает, что обычно крупные партии заходят в Россию как транзитный груз, но по пути исчезают и оседают на прилавках рынков и небольших магазинов.

Например, как рассказали в Совете по вопросам развития табачной промышленности, небольшая сербская фабрика «МОНУС» была малоизвестным поставщиком сигарет FAST в магазины беспошлинной торговли. В том числе и в те, что располагались в Киргизии. Однако после вступления Киргизии в ЕАЭС дела у сербских табачников резко пошли в гору. За два с небольшим года сербская фабрика стала вторым после Гродно крупнейшим иностранным поставщиком нелегальной продукции в Россию. Сейчас на их долю приходится порядка восьми процентов всего нелегального оборота сигарет на нашем рынке.

Лучше всего сербская продукция представлена в таких городах, как Омск, Новосибирск, Рубцовск, Новокузнецк, Бийск, где сигареты FAST можно приобрести по цене 40-45 рублей за пачку. Конкретно в Омске, как сообщили в Совете по вопросам развития табачной промышленности, каждая третья приобретаемая пачка сигарет — это FAST. Всего, по экспертным оценкам, там продается до 5000 коробок сербских сигарет или 2,5 миллиона пачек сигарет в месяц. Это 100 миллионов рублей дохода в месяц, или порядка 1,2 миллиарда рублей в год. Для российского же бюджета потери от деятельности сербских предпринимателей только в одном городе составляют 1,5 миллиарда рублей в год.

Арабы выбили немцев

Арабская контрабанда, напротив, начала свое шествие с европейской части России. Впервые сигареты производства арабской компании Gulbahar Tobacco International (марки CAVALLO, MOND, MILANO и OSCAR), по данным Совета по вопросам развития табачной промышленности, были обнаружены в продаже в декабре 2016 года в одной из точек на продовольственном рынке «Апраксин Двор» в Санкт-Петербурге. Менее чем за год нелегальные арабские сигареты распространились по всей территории страны.

Их уже видели в Алтайском и Краснодарском краях, в Брянской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Мурманской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, а также в Москве. Лучше всего они представлены в Ростовской области. Вслед за Gulbahar Tobacco International в Россию пришло еще несколько производителей из ОАЭ (Orchid Tobacco Dubai и J. S. S. Tobacco Ltd. London).

Судя по полицейским сводкам, арабы вскоре наладили каналы поставок через сопредельные страны. В 2018 году совместная операция таможенных служб двух стран позволила пресечь деятельность группировки, которая поставляла арабские сигареты на российский рынок через Казахстан. По итогам операции было изъято и ликвидировано 594 миллиона сигарет. Однако производители из ОАЭ стремительно наращивают свое присутствие на теневом рынке (в 2017 году их продукция составляла порядка процента, а сейчас уже достигла шести). Параллельно за этот год растворились немецкие и греческие сигареты — год назад на их долю приходилось по одному проценту нелегального рынка, теперь они выбыли из рейтинга.

Штрафы не пугают

Рост нелегальной продукции говорит о том, что законные меры борьбы с нелегальной торговлей оказались недостаточно эффективны, считает Эдуард Воронцев. Штрафы, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, составляют для физических лиц от двух до четырех тысяч рублей и несоизмеримо ниже доходов, получаемых от продажи нелегальных сигарет.

«По словам предпринимателей, торгующих белорусскими сигаретами в приграничных областях, в будние дни торговая точка, расположенная в местах с высоким трафиком, может реализовывать до 3 коробок (1500 пачек), а прибыль от их продажи достигать 30 тысяч рублей. При этом в выходные дни обороты увеличиваются вдвое», — рассказал Воронцов.

Александр Мироненко , директор по связям с ЕАЭС и защите торговых интересов Philip Morris International в России, уверен, что для того, чтобы остановить стремительный рост рынка нелегальной табачной продукции в России и обеспечить устойчивые налоговые поступления в государственный бюджет, необходим комплексный подход, включающий предсказуемую, взвешенную налоговую политику государства, ужесточение санкций за производство и сбыт нелегальной табачной продукции.

Помимо этого, отрасль возлагает надежды на введение обязательной системы цифровой маркировки табачной продукции на территории государств-членов ЕАЭС. Благодаря этому будет проще выяснять происхождение сигарет и, соответственно, зафиксировать факт нелегальной торговли. Впрочем, все эти шаги помогут сократить масштабы бедствия, но вряд ли искоренят проблему. В силу огромной разницы в акцизах и как следствие ценах на сигареты в разных странах контрабанда табака, по экспертным оценкам, приносит при существенно более низких рисках доход, сопоставимый с наркотрафиком.