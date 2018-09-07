Кредит подороже, рост пониже: что ждет Россию

Центробанк будет ужесточать кредитно-денежную политику на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры, санкционных угроз и волатильности рублевого курса. Банки предупреждают о скором повышении кредитных ставок. Минэк беспокоит изменение структуры финансирования жилищного строительства и замедление темпов роста мировой экономики. С какими еще проблемами в ближайшее время может столкнуться российская экономика — в материале «Газеты.Ru»

Несмотря на то что накануне его ведомство пересмотрело прогноз социально-экономического развития в сторону снижения темпов экономического роста (до 1,8% в этом году и до 1,3% в следующем) и повышения инфляции (с ранее прогнозируемых 3,1% до 3,4%), бояться того, что РФ пойдет по пути Турции, Аргентины или ЮАР, не стоит, заверил он, выступая на сессии Московского финансового форума.

«У нас низкий уровень внешнего долга, и это дифференцирует Россию от других развивающихся стран», — подчеркнул министр.

Кроме того, в этом году у России ожидается профицит бюджета примерно в 1% ВВП.

«Чтобы вы понимали, насколько сейчас устойчива система государственных финансов России: запас ликвидности, который есть у государства, спокойно может позволить России год не заимствовать в принципе, поэтому здесь запас очень большой», — подчеркнул министр.

В свою очередь, заместитель министра финансов Владимир Колычев оценил, что этих «запасов» хватит до конца 2019 года. «Сейчас на текущий момент у нас ликвидных средств порядка трех триллионов рублей — средства, которые размещены и в депозиты банков, и в РЕПО, и в другие инструменты», — сказал он. Кроме того, есть еще средства на счетах Центрального банка.

Что касается грозящих России новых санкций со стороны американских властей, то они «добавляют волатильности, но кардинально ситуацию не меняют», заверил Орешкин.

Между тем, чтобы «повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков», Банк России принял решение с 23 августа до конца сентября уйти с валютного рынка. Регулятор также заверил, что «имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».

Директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин в ходе дискуссии на форуме отметил, что «если будет снижение волатильности на российском рынке и глобальных рынках, то (в конце сентября) покупки, наверное, будут возобновлены». Пока же оптимизма в этом вопросе мало: в четверг курс евро превысил 80 рублей, а курс доллар — 69 рублей на фоне угрозы новых санкций в отношении РФ со стороны ЕС из-за дела Скрипалей.

Заботкин также признал, что «денежно-кредитная политика будет оставаться умеренно жесткой в течение какого-то времени. Минимум до 2019 года».

14 сентября Совет директоров Центробанка будет принимать решение об уровне процентной ставки. Еще 4 сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что «сейчас не много факторов, которые бы говорили за снижение ставки. Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют „положить на стол“ вопрос возможного повышения ставки».

«Это не будет происходить достаточно резко, у населения еще есть время, чтобы взять кредиты (по более низким ставкам) в ближайшие месяцы», — добавил он.

Собственно, само население уже вовсю готовится к непростым временам. И все заявления правительства о том, что «волатильность носит временный характер», «запаса ликвидности хватит», а инфляция не превысит 4%, не успокаивают. Так, инфляционные ожидания граждан, по данным ЦБ, в августе приблизились к 10%. А согласно результатам опроса, проведенным Левада-центром и опубликованным в четверг, среди россиян возросла обеспокоенность социальными проблемами. В первую очередь, людей волнуют вопросы, связанные с благосостоянием и доходами, ростом цен, безработицей и бедностью.

Говоря о рисках, которые стоят перед российской экономикой в настоящее время, министр Максим Орешкин обратил внимание на сектор жилищного строительства.

«То, где мы видим очень большие риски, — это строительные отрасли, жилищное строительство, те структурные изменения, которые происходят, связанные с изменением модели финансирования, когда прямое привлечение средств населения, которое составляет несколько триллионов рублей, должно заместиться банковским кредитованием, а весь банковский портфель сейчас 1,5 триллиона», — сказал он.

Банковская система к таким структурным изменениям не готова, потому правительство РФ обсуждает программу кредитования жилищного строительства за счет частичного принятия риска государством, добавил он.

Михаил Задорнов среди рисков назвал внешние факторы: дальнейшее повышение ставки ФРС США и потенциальные торговые конфликты. Все это может привести к замедлению роста мировой экономики. В этом случае Россия, по его словам, не успеет воспользоваться плодами низкой инфляции.

Глава Мосбиржи Александр Афанасьев был настроен оптимистичнее всех. Он высказал уверенность, что рынок в трудностях «становится зрелее». «Как только рынок решит, что неопределенность ушла, инвесторы вернутся в акции и облигации российских банков», — сказал он.

Правда, срок «ухода» неопределенности никто так и не назвал.