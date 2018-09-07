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Порошенко давит на газ: за транши расплатится население
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Порошенко давит на газ: за транши расплатится население 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Цена на газ для населения Украины в этом году вырастет на 25%, сообщил Национальный банк страны. Рост тарифов — одно из условий получения Киевом нового транша от МВФ, и правительство, которое уже больше года ждет денег от международного фонда, вынуждено будет пойти на новые непопулярные меры. Ситуация обостряется перед президентскими выборами — Юлия Тимошенко, оппонент действующего лидера, уже призвала отправить в отставку действующее правительство при повышении газовых цен.
Рост цен на газ для населения Украины — вопрос фактически решенный. Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что к концу этого года оно составит 25%. Это довольно ощутимое повышение для граждан, однако более чем в два раза меньше тех параметров, которые ранее обсуждались в рамках требований Международного валютного фонда.
Официальный Киев неоднократно подчеркивал, что на цены на газ в Украине — это политический вопрос. На постепенном приведении тарифов к европейскому уровню настаивают международные кредиторы: МВФ открыто заявил, что без движения в сторону либерализации внутреннего газового рынка нового транша Киеву не получить.
Последний транш на $1 млрд Украине от МВФ был перечислен в апреле 2017 года. С тех пор новых финансовых вливаний Киев получить не может из-за сложностей с выполнением условий фонда. Ради международной финансовой поддержки в стране уже пришлось провести земельную и пенсионную реформы. Сложности были с Антикоррупционным судом, однако в июне и он был создан. Дело теперь за тарифами: Киев должен повысить цены газа для населения до уровня импортного паритета, то есть как можно скорее уйти от субсидирования и продавать гражданам газ по ценам, по которым страна покупает топливо на внешних рынках и на которую уже перешли коммерческие потребители.
В пользу этого непопулярного решения говорит и экономическая целесообразность: по политическим мотивам вместе закупок у «Газпрома» компания «Нафтогаз Украины» приобретает голубое топливо у соседних стран — например, Польши и Словакии. Фактически, это реверс того же российского газа, только без прямых отношений с «Газпромом».
На фоне роста европейских цен эксперты ранее подсчитали, что цена на газ для украинцев может вырасти на 30-60%.
«Вопрос о повышении цен на газ очень непростой. Вы знаете, что есть обязательства о том, что цены на газ будут расти в условиях повышения мировых цен на газ. Я уже год эту ситуацию сдерживаю… Однако сейчас стоит вопрос об очередном повышении», — заявил 23 августа на брифинге премьер-министр Владимир Гройсман (цитата по Интерфаксу).
Этот вопрос поднимался неоднократно и каждый раз откладывался. Последний раз повышение цен было отложено до октября 2018 года.
«Моя стратегия заключается в том, что за 10 лет Украина должна получить минимальное влияние долгов на ВВП и на жизнь каждого украинца. Вот в чем дискуссия. И поэтому мы ее ведем около года. Думаю, что мы ее финализируем уже скоро», — заверил Гройсман позже, выступая на местном телевидении.
Пока все говорит о том, что в сентябре дискуссия о тарифах действительно будет завершена: в ближайшее время запланирован очередной визит в страну миссии МВФ. И окончательное решение, по всей видимости, будет не в пользу населения.
Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в четверг заявил, что регулятор свой прогноз по росту тарифов не менял.
«Прогноз не изменился: мы ожидаем роста тарифов на газ где-то на 25% в этом и на 15% в следующем году», — сказал он в ходе брифинга в Киеве.
Власти Украины должны регулярно выполнять определенные требования: в данном случае повышение тарифов неизбежно, поскольку газ страна все же закупает в Европе и он очевидно дороже, чем газ из России, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Пока не будет решен вопрос о новом транзитном договоре с «Газпромом», изменение политики по закупкам энергоресурсов не произойдет, поэтому не остается ничего, как наращивать тарифы и при этом затягивать с другими более болезненными для самой власти мерами, подчеркивает эксперт.
Судьба же газовых соглашений с Россией остается очень туманной. В июле переговоры были возобновлены в Берлине в трехстороннем формате, в них участвовали вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович, министр энергетики РФ Александр Новак и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Россия представила свои предложения, украинская сторона обозначила свое видение. Никаких конкретных решений тогда принято не было, а участники встречи договорились перейти к обсуждению конкретных вопросов — объемов газовых поставок, тарифов на прокачку и проч.
5 сентября представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила ТАСС, что трехсторонние переговоры на «высоком экспертном уровне» могут начаться уже на следующей неделе.
Она не назвала их конкретных участников, точную дату и место встречи. По мнению экспертов, учитывая продолжающиеся судебные тяжбы между «Газпромом» и «Нафтогазом», противостояние по поводу «Северного потока — 2» и другие сложности, переговорный процесс будет долгим и очень непростым.
Между тем газовая проблема на Украине обостряется и перед президентскими выборами, намеченными на 2019 год. Оппоненты действующего лидера яро критикуют власть за все непопулярные решения, включая рост тарифов. Так, в понедельник 3 сентября в ходе согласительного совета Верховной рады лидер фракции «Батькивщина» и один из главных конкурентов Петра Порошенко на предстоящих выборах Юлия Тимошенко предложила депутатам отправить в отставку украинское правительство во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
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