Пенсия в 65 лет: найдут ли россияне работу

Чиновники заверяют, что массовых увольнений в связи с повышением пенсионного возраста не будет. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты так не считают. Обещанные программы переквалификации пожилых специалистов вряд ли будут эффективны: людям в возрасте сложно осваивать новые технологии. Если же будет введена уголовная ответственность за увольнение пожилых, то их в принципе будут еще неохотнее брать на работу.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Минтруда , ведомство не ждет «массового высвобождения работников в связи с повышением пенсионного возраста».

На этой неделе (3 сентября) были одобрены программы по профориентации и переквалификации лиц предпенсионного возраста на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Предложения вошли в нацпроект «Демография». Ежегодно на обучение востребованным навыкам лиц пожилого возраста в бюджете предусматривается по 5 млрд рублей, пояснили в Минтруде.

Законопроект о повышении пенсионного возраста для россиян был принят в первом чтении в летнюю сессию. Осенью могут состояться второе и финальное третье чтение, что позволит запустить реформу уже с 2019 года.

Недавно президент России Владимир Путин в телеобращении представил свои правки. Если для мужчин пенсионный возраст будет повышен до 65 лет, то для женщин он считает правильным сделать исключение и увеличить его до 60 лет вместо предложенных ранее 63 лет.

Особое внимание президент обратил внимание и на необходимость защиты интересов граждан старшего возраста на рынке труда.

Владимир Путин предложил считать «предпенсионным возрастом» срок в пять лет до выхода на пенсию. Президент выступил за введение административной и уголовной ответственности при увольнении или отказе в приеме на работу таких сотрудников. Также он получил кабинету министров утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации и стимулы для работодателей. Среди предложений и повышение верхней планки пособия по безработице с 4,9 до 11,2 тысячи рублей уже с 1 января 2019 года.

Однако опрошенные «Газетой.Ru» считают, что от безработицы пожилых эти меры не спасут.

Найти работу пожилым людям сложно и сейчас, даже без повышения пенсионного возраста, отмечают эксперты.

Учитывая, что сегодня работодатели нередко расстаются с сотрудниками за год — два до достижения пенсионного возраста, можно предположить, что в ближайшем будущем ничего не изменится, говорит Владимир Корицкий, директор «Avito Работа».

Работодатели стараются взять молодых соискателей. В зоне риска — любой специалист в возрасте. Пожилые люди имеют частые проблемы со здоровьем и не всегда в ладах с высокими технологиями, поясняет эксперт.

Теоретически могли бы помочь программы переквалификации.

Так, согласно недавно проведенному опросу Rabota.ru, более половины россиян (54%) готовы переучиваться на новые профессии, чтобы оставаться востребованными на рынке труда до пенсии.

«Но нужно понимать, что с возрастом осваивать новые технологии и переквалифицироваться все сложнее», — говорит Александр Ветерков, генеральный директор Rabota.ru.

По мнению эксперта, в зоне риска — специалисты из сфер PR и маркетинга, IT и digital, продаж в сегменте b2b.

«В эти отрасли работодатели предпочитают брать более молодых сотрудников. Они быстрее обучаются новому, особенно всему, что связано с IT и digital», — отмечает Ветерков.

Как отмечает в свою очередь президент компании Superjob Алексей Захаров , государственные программы переквалификации, которые реализуются по линии центров занятости, мягко говоря неэффективны. «Нет ни малейшего сомнения, что если будут созданы новые программы переквалификации для пожилых, это будет еще большей профанацией, чем то, что есть сейчас», — категоричен он.

По словам эксперта, люди предпенсионного возраста являются самыми квалифицированным специалистами во всех отраслях и их не нужно ничему учить, они сами всех вокруг учат, являясь наставниками для молодежи. «А вот если человек, доживший до 50 с плюсом лет, не стал отличным специалистом, то его научить чему-либо или переучить практически невозможно», — считает Захаров.

Гендиректор Севергрупп TalentTech Артема Кумпеля отмечает, что трудоспособное население в России не привыкло к тому, что необходимо переквалифицироваться раз в несколько лет.

«Программы переквалификации специалистов будут работать, когда люди предпенсионного и пенсионного возраста будут понимать, что это поможет найти дополнительную или новую работу и что единственный путь у них оставаться на рынке труда — это постоянно обучаться и получать новые знания», — говорит он.

Введение уголовной ответственности так и вовсе может еще больше осложнить и без того непростую ситуацию: людям, близких к предпенсионному возрасту, будет еще сложнее устроиться на работу.

Работодатели уже выступили против введения уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста.

«Будет много судебных процессов, где будут разбираться, уволили ли потому, что предпенсионный возраст наступил, или квалификация не соответствует, или есть экономические причины, например, реорганизация предприятия, которая приводит к сокращению потребности в рабочей силе», — отметил Шохин.

Как пояснил «Газете.Ru» Тимур Хутов , руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm, дискриминация по возрасту очень редко оспаривается в суде, так как доказать ее очень сложно: работодатели указывают совсем другие причины при отказе.

В УК РФ уже есть статья 145 «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет», но практики по ней очень мало, отмечает эксперт. По аналогии не спасет ситуацию и введение уголовной ответственности за увольнение или отказ в работе пожилых.

«Было бы лучше также ввести определенные налоговые льготы для компаний, в которых будут трудоустроены лица предпенсионного возраста», — резюмирует Тимур Хутов.