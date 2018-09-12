Швеция хочет покупать российский мусор

Зачем шведам российский мусор? Они планируют неплохо на нем заработать

Посол Швеции в России Петер Эриксон сообщил, что его страна может начать закупать мусор у Москвы. Он не знает о конкретных договоренностях, но не исключает такой возможности. Сейчас Швеция уже закупает мусор в Норвегии, Англии и Италии. Зачем шведам иностранный мусор, и чем это может обернуться для России, разбирался «360».

Более 60 миллионов твердых бытовых отходов образуется в России каждый год. Это почти 400 килограммов на каждого жителя страны, включая стариков и младенцев. Менее десятой части мусора перерабатывается, а все остальное оседает на легальных и стихийных свалках.

Несмотря на усилия, предпринимаемые правительством, горы мусора растут. А ведь есть в мире страны, где переработка отходов практически достигла 100%. Одна из них — Швеция.

Более того, в бюджет Швеции поступают немалые суммы за утилизацию отходов других стран. В мае российская делегация посетила скандинавское королевство, чтобы перенять опыт.

Специалистам из России не только рассказали о национальной политике переработки мусора, но и показали сортирующие, перерабатывающие и утилизирующие твердые бытовые отходы предприятия.

1% мусора, остальное — в переработку

Шведская ассоциация по управлению отходами Avfall Sverige обнародовала данные, что в стране утилизируется 99% ТБО: причем не на бумаге, а реально. Мусор тщательно сортируется. Пищевые отходы, а также бумага и пластмасса перерабатываются или направляются на производство биогаза. Эффективное превращение мусора в энергию в Швеции стало обыденной практикой.

Главной задачей ставится восстановление полезных качеств отходов. В работе три основных механизма: повторное использование (50,6% всего объема мусора), переработка (48,6%), превращение в источник энергии (0,8%).

На полигоны для захоронения отправляется совсем незначительная часть твердых бытовых отходов. Особенно важным является то, что ответственность за мусор несут все: предприятия, городские власти, рядовые жители.

Рядовые граждане

У шведов уже вошло в привычку сортировать мусор. Большая его часть они ежедневно приносят на районные площадки для сбора мусора и отходов. В отдельные контейнеры они бросают бумагу (газеты, журналы, картонные и бумажные упаковки) и стекло.

Приезжая заправлять автомобиль, на любой бензоколонке можно оставить в специальном секторе так называемый «опасный» мусор: ядохимикаты, краски, лаки, клеи. Существует система центральных городских свалок, куда необходимо привозить старую бытовую технику и мебель, металлический лом, мусор из садов, строительный мусор.

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В доме, где болеет человек, всегда есть специальная емкость, куда складываются использованные шприцы и иголки. При следующем посещении аптеки такой контейнер сдается. При необходимости, шведу выдают новый для этих же целей. В аптеках также принимают от населения лекарства с истекшим сроком годности, открытые, но неиспользованные пузырьки и ампулы.

Каждое посещение супермаркета позволяет жителем городов и деревень экономить на покупках за счет собственного мусора. Неподалеку от входа торговой точки стоит автомат для сбора мусора. Опустив в отверстие несколько металлических банок, пластиковых или стеклянных бутылок, гражданин страны получает чек на определенную сумму, которым можно оплатить часть покупок в том же магазине.

Муниципалитеты

Муниципалитеты ответственны за сбор всего городского мусора. И речь идет не только о контроле и распределении ТБО, оставленных жителями города или деревни, но и отходов ресторанов, офисов, магазинов. Городские власти обязаны обеспечить перевозку мусора от свалок и пунктов приема до перерабатывающих заводов.

В каждом муниципалитете разработана и успешно реализуется специальная программа по управлению отходами. В ней предусмотрены не только способы и график транспортировки, но и меры сокращения количества мусора и минимизации потенциальной опасности от него.

Производители

Производственные предприятия обязаны утилизировать ненужную упаковочную тару, а также товары, срок годности которых истек. В числе прочего, обязательной утилизации подлежат электротовары, батарейки и другие элементы питания, автомобили, шины, фармацевтическая продукция.

Политика, которую проводит страна в области переработки ТБО, заставляет производителей постоянно работать над упаковкой, делая ее все более безопасной и легко перерабатываемой.

Мусор → энергия → деньги

Waste-to-energy — такое название носит технология превращения твердых бытовых отходов в энергию. В 2015 году в Швеции из мусора было произведено 14,7 тераватт-часов тепловой и 2,3 тераватт-часов электрической энергии.

Более двух миллионов тонн мусора сжигают в Швеции ежегодно. И это только того, который произведен жителями и предприятиями. Но этого мало, мусор в этой стране в дефиците, а потому его приходится покупать за границей. Из Норвегии, Ирландии, Великобритании и некоторых других стран каждый год вводится порядка 1,3-1,5 миллиона тонн твердых бытовых отходов. Это позволяет не только вырабатывать энергию, но и зарабатывать на утилизации чужого «сора».

Любопытные факты

Одна из проблем, которую пока не смогли решить в Швеции, — утилизация старой одежды. В среднем каждый житель страны выбрасывает около восьми килограммов брюк, рубашек и курток в год. Причем примерно половина одежды еще вполне можно носить, но она или надоела, или вышла из моды. Такие вещи продают в другие страны, где они оседают в магазинах типа секонд-хенд, а затем активно раскупаются.

То, что носить невозможно, сжигается, однако это вредит окружающей среде. При производстве новых вещей на экологию ложится такая же нагрузка, какая была бы при естественном перегнивании вещей на свалках или в земле. Например, чтобы произвести всего одну новую футболку, потребуется 1500 литров воды и приблизительно килограмм химикатов. При этом образуется от четырех до десяти килограммов парниковых газов.

Весной 2017 года Управление охраны природы Швеции подготовило новый законопроект, который позволит на 60% сократить текстильные отходы. Шведские модники и модницы вынуждены будут осознать, как их шопоголизм вредит окружающей среде. К 2025 году, по расчетам экспертов, каждый гражданин будет производить уже не восемь, а всего три килограмма текстильного мусора.

Каждая семья, живущая в частном доме, в среднем платит за утилизацию твердых бытовых отходов 2035 шведских крон ежегодно. Это составляет порядка 210 евро или 13 тысяч рублей. Те же, кто проживают в квартирах, тратят меньше: около 1305 крон (130 евро или 8,5 тысяч рублей).

В 1961 году в Швеции начали реализовывать уникальный проект по транспортировке мусора. В стране заработал подземный воздуховод. О нем знает каждый швед, но давным-давно не обращает на него внимания. К хорошему люди привыкли быстро.

В некоторых городах пункты сбора мусора представляют собой специальные урны. Только выброшенные туда бутылки или органические отходы не складируются, пока приедет мусоровоз. Несколько раз в день сильным потоком воздуха урны опорожняются и транспортируются по подземной, скрытой от глаз, системе тоннелей на перерабатывающие станции. Там ТБО фильтруют, спрессовывают и утилизируют, но в большинстве случаев отправляют на дальнейшую переработку.

Если в России за выброшенную на улице бумажку или бутылку, сотрудники полиции могут только пожурить, то в Швеции они заставят заплатить штраф. Такая система была введена в 2011 году.

Стоит специально или случайно промахнуться мимо урны, так можно попрощаться с 800 кронами (около 90 евро). Всего за полгода после введения новой системы штрафы были выписаны 261 гражданину страны. И с каждым годом их количество сокращается. В 2016 году за собственное «свинство» поплатились всего 89 жителей Швеции.

Когда-то премьер-министр Швеции Стефан Лоффен заявил во время заседании Ассамблеи ООН , что его страна будет первым в мире государством, которое откажется от ископаемого топлива. Проходит время, и эта идея больше не кажется утопичной. Уже к 2020 году весь городской общественный транспорт планируется перевести на биогаз, производимый из ТБО.

Жители Швеции ответственно подходят к вопросам сохранения окружающей среды. О последствиях небрежного отношения к отходам и о том, куда и как правильно выбрасывать мусор, рассказывают даже в детских садах. Шведам удалось очистить от мусора свою страну, теперь они помогают это сделать другим.