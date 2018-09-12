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Помощник Путина объяснил хорошую жизнь жуликов в России
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Помощник Путина объяснил хорошую жизнь жуликов в России 

Дни.ру + ещё 19 2 часа назад
Жуликам в России живется вольготно, так как контрольные органы чересчур зарегулированы, уверен Андрей Белоусов. Помощник президента выступил на Восточном экономическом форуме.
Давление со стороны контрольно-надзорных органов в России испытывают, в основном, легальные предприниматели. А вот жулики и преступники чувствуют себя весьма комфортно, отметил Белоусов.
"Мы с моей точки зрения, очень зарегулировали контрольно-надзорные органы. Прямо до такой степени их зарегулировали, что они боятся голову уже поднять", — заявил помощник президента.
По мнению Белоусова, в стране создана "классная" система контрольно-надзорной деятельности — при которой с людьми, занимающимися незаконным предпринимательством, ничего нельзя сделать.
При этом легальный предприниматель все больше и больше испытывает давление со стороны контрольно-надзорных органов. Причина этого просто — поясняет помощник президента.
"Им же надо кого-то контролировать. Кого? Естественно, того, кто работает "в белую" и нормально себя чувствует", — сказал Белоусов.
Значит, что-то не так в Датском королевстве, резюмировал чиновник.
Ранее Белоусов предложил российским угольным компаниям отдавать часть доходов от экспорта в регионы Дальнего Востока. По его мнению, увеличение пропускной способности Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей приведет к росту поставок угля за границу. В связи с этим было бы правильно, чтобы регионы получили от этого выгоду. Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский с 11 по13 сентября.
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