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Китай присоединился к антироссийским санкциям
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Китай присоединился к антироссийским санкциям 

Lenta.ru + ещё 6 14 сентября 2018
Китайские банки отказываются проводить транзакции с участием российских компаний из-за санкций США и Евросоюза, рассказал глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов, которого цитирует ТАСС.
«Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований», — отметил Данилов.
При этом, по его словам, существующая финансовая структура «в целом позволяет обеспечивать потребности бизнеса».
Количество транзакций в национальных валютах — рубле и юане — постепенно увеличивается, хотя большая их часть по-прежнему осуществляется в долларах, отметил представитель ЦБ.
13 сентября помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что Вашингтон планирует ввести новый пакет санкций в отношении России. По ее словам, ограничения будут «очень жесткими» и связаны со случаями отравления в Великобритании нервно-паралитическим веществом «Новичок», в которых Лондон официально обвинил Москву.
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