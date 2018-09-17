Немецкие СМИ: Российский газ для Германии выгоднее американского

Германии не выгодно с экономической точки зрения покупать американский сжиженный природный газ (СПГ) вместо российского трубопроводного. Об этом говорится в статье немецкого издания Handelsblatt, где автор называет четыре причины вероятного отказа Германии от импорта СПГ из США.

Так, во-первых, у страны нет регазификационных терминалов, во-вторых, в условиях отказа от углеродных источников энергии трубопроводный газ дешевле, в-третьих, будущий успех «Северного потока-2» предопределен его предшественником — первым «Северным потоком», а в-четвертых, импорт газа в Германию достаточно диверсифицирован.