Немецкие СМИ: Российский газ для Германии выгоднее американского 

Германии не выгодно с экономической точки зрения покупать американский сжиженный природный газ (СПГ) вместо российского трубопроводного. Об этом говорится в статье немецкого издания Handelsblatt, где автор называет четыре причины вероятного отказа Германии от импорта СПГ из США.
Так, во-первых, у страны нет регазификационных терминалов, во-вторых, в условиях отказа от углеродных источников энергии трубопроводный газ дешевле, в-третьих, будущий успех «Северного потока-2» предопределен его предшественником — первым «Северным потоком», а в-четвертых, импорт газа в Германию достаточно диверсифицирован.
На минувшей неделе Москву посетил министр энергетики США Рик Перри, который обсудил с российским коллегой Александром Новаком перспективы «Северного потока-2» (газопровод сейчас строится, запуск намечен на конец следующего года). Перри подтвердил, что США введут санкции против этого проекта, если его реализация продолжится, а позднее он связал эти меры с соблюдением Россией Минских договоренностей. При этом связь с желанием США поставлять свой СПГ в Европу он отверг, назвав это чушью.