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«Письмо Путина»: РФ предсказали новые санкции
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«Письмо Путина»: РФ предсказали новые санкции 

Рамблер + ещё 19 15 часов назад
Директор по коммуникациям МИА «Россия Сегодня» Петр Лидов-Петровский выложил у себя на странице в Фейсбуке скриншот письма якобы от президента Владимира Путина, написанное в поддержку конгрессмена-республиканца от штата Калифорния Дана Рорабакера.
Это письмо, как утверждает Лидов-Петровский, рассылают избирателям демократы.
«В письме «Путин» поддерживает сенатора-республиканца Дану Рохрабахера, с которым «вместе работал сто лет», призывает голосовать за него и высоко оценивает его заслуги перед мазерлэндом», — пишет он, предполагая, что вслед за этим можно ожидать появления «новых санкций за вмешательство в свободное волеизъявление граждан».
Доказательство — по их стандартам — железнее не бывает.
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