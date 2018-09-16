«Письмо Путина»: РФ предсказали новые санкции

Директор по коммуникациям МИА «Россия Сегодня» Петр Лидов-Петровский выложил у себя на странице в Фейсбуке скриншот письма якобы от президента Владимира Путина , написанное в поддержку конгрессмена-республиканца от штата Калифорния Дана Рорабакера.

Это письмо, как утверждает Лидов-Петровский, рассылают избирателям демократы.

«В письме «Путин» поддерживает сенатора-республиканца Дану Рохрабахера, с которым «вместе работал сто лет», призывает голосовать за него и высоко оценивает его заслуги перед мазерлэндом», — пишет он, предполагая, что вслед за этим можно ожидать появления «новых санкций за вмешательство в свободное волеизъявление граждан».

Доказательство — по их стандартам — железнее не бывает.