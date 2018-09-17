Путин передал Ростуризм в ведение МЭР

Путин передал Ростуризм в ведение Минэкономразвития

«Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении министерства экономического развития Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Президент постановил передать МЭР функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности в России, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Правительству поручено обеспечить решение организационных, финансовых, материально-технических и иных вопросов, связанных с реализацией данного указа, а также в 6-месячный срок привести свои акты в соответствие с ним.