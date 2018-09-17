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Путин передал Ростуризм в ведение МЭР
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Путин передал Ростуризм в ведение Минэкономразвития 

Rambler News Service + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Ростуризма в ведение министерства экономического развития. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении министерства экономического развития Российской Федерации», — говорится в тексте указа.
Президент постановил передать МЭР функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности в России, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.
Правительству поручено обеспечить решение организационных, финансовых, материально-технических и иных вопросов, связанных с реализацией данного указа, а также в 6-месячный срок привести свои акты в соответствие с ним.
Ранее Ростуризм находился в ведении Минкульта.
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