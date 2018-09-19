Китай резко сократил вложения в госдолг США

Китай сократил вложения в госдолг США на $7,7 миллиарда

Китай, несмотря на напряженные отношения с США, продолжает удерживать лидерство по вложениям в американский госдолг, хотя за июль КНР сократила инвестиции в этот инструмент на 7,7 миллиарда долларов, сейчас у нее облигаций на 1,171 триллиона долларов, следует из обновленных данных минфина США

Втрое место, как и месяц назад, занимает Япония, которая, напротив, увеличила вложения в ценные бумаги США, аккумулировав у себя казначейских бумаг минфина на 1,0355 триллиона долларов.

С большим отставанием в тройке лидеров Ирландия, у нее 300 миллиардов долларов вложений в американский госдолг. Это на 600 миллионов больше, чем на конец июня.

Россия, которая за прошедшие июнь-июль значительно сократила свои вложения в этот инструмент так и не вернулась в топ-30 лидеров (занимала в последние годы 10-13 место), следует из данных американского регулятора. Ранее вложения России в гособлигации США сократились до минимума с 2007 года и составили на конец мая 14,9 миллиарда долларов. На конец июля эта цифра практически не изменилась: вложения РФ уменьшились на 3 миллиона долларов (с 14,910 миллиарда до 14,907 миллиарда долларов).

Всего на конец июля вложения в гособлигации США выросли на 40 миллиардов долларов — до 6,2516 триллиона долларов.