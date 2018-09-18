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Трамп пообещал Польше СПГ по «хорошей цене»
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Трамп пообещал Польше «огромное» количество СПГ по «хорошей цене» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что готов предложить польской стороне много сжиженного природного газа (СПГ) по "хорошей цене". Об этом сообщает РИА "Новости".
Американский президент заявил, что США поставят в Польшу "огромное" количество СПГ.
"Мы даем им хорошую цену, и они покупают много [СПГ]. Это будет здорово!", — сказал Трамп.
Трамп заявил, что американские власти в данный момент рассматривают просьбу польских властей о размещении войск США в стране. Он отметил, что со стороны Польши такое желание является "очень большим вкладом" в отношения между странами. Президент подчеркнул, что эта идея рассматривается "серьезно".
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