Трамп пообещал Польше СПГ по «хорошей цене»

Трамп пообещал Польше «огромное» количество СПГ по «хорошей цене»

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что готов предложить польской стороне много сжиженного природного газа (СПГ) по "хорошей цене". Об этом сообщает РИА "Новости".

Американский президент заявил, что США поставят в Польшу "огромное" количество СПГ.

"Мы даем им хорошую цену, и они покупают много [СПГ]. Это будет здорово!", — сказал Трамп.

Трамп заявил, что американские власти в данный момент рассматривают просьбу польских властей о размещении войск США в стране. Он отметил, что со стороны Польши такое желание является "очень большим вкладом" в отношения между странами. Президент подчеркнул, что эта идея рассматривается "серьезно".