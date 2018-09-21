СМИ: Россия теперь определяет мировые цены на нефть

Пока страны — члены ОПЕК и другие крупные производители нефти готовятся встретиться в Алжире в воскресенье, чтобы оценить потребности рынка в ближайшие кварталы, Россия демонстрирует свою мощь в новой роли ключевого игрока, регулирующего цены на нефть, и главного архитектора нового порядка на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Financial Times , сообщает портал «ИноСМИ»

Возрождение российской нефтяной промышленности было не совсем понятно для участников рынка, указывает издание. После резкого падения цен на нефть в 2014 году темпы развития энергетики в России вопреки здравому смыслу увеличились, и у нее теперь больше возможностей влиять на ценообразование на нефть, чем раньше.

Когда в июне в рамках соглашения с Саудовской Аравией Россия увеличила объемы продаж почти на 300 тысяч баррелей в сутки, вся эта нефть поступала с новых месторождений. Нефть с ее старых месторождений, добыча на которых была остановлена в 2017 году, на рынок практически не поступала.

С повышением цен на нефть Россия может ежегодно увеличивать свой базовый уровень добычи на 3% по сравнению с 1% в прошлом году, и этот новый уровень роста, похоже, может сохраняться по меньшей мере в течение следующих нескольких лет.

Как и перед последней встречей стран — членов ОПЕК и ее союзников в июне, когда Россия опередила своих партнеров, увеличив добычу накануне встречи, так и сейчас она, по имеющимся данным, производит 11,33 млн баррелей в сутки — по сравнению с 11,16 млн баррелей в сутки в августе.

По мнению аналитиков Ситибанка (Citi), у России есть свободные мощности, позволяющие увеличить добычу на 200 тысяч баррелей и более для поставки на рынки в ближайшие месяцы, если производители сочтут это необходимым.

Ставки даже выше, чем в июне, учитывая потенциальную недопоставку на рынки более 1,3 млн баррелей в сутки в ближайшие месяцы, включая 1 млн баррелей в сутки иранской нефти из-за санкций США и еще 300 тысяч баррелей в сутки венесуэльской нефти из-за внутренних проблем Венесуэлы.

Россия фактически лидирует в управлении рынком. Повышая объемы добычи, она ограждает Саудовскую Аравию от претензий Ирана, недовольного тем, что его главный региональный конкурент занимает его долю рынка в одиночку. Увеличение Москвой объемов добычи может даже вызвать одобрение Вашингтона за то, что она способствует поддержанию цен на умеренном уровне.

Россия обеспечила себе достижение двух важных внешнеполитических целей, основанных на двух экзистенциальных кризисах, которые переживают Саудовская Аравия и другие арабские страны Персидского залива.

Один из них — экзистенциальный кризис на нефтяных рынках, в результате которого они утратили свое доминирующее положение на рынках; другой — экзистенциальный кризис в Ближневосточном регионе.

В отличие от давнего партнера и защитника стран Персидского залива США, Россия должна играть непосредственную роль в обоих случаях, тем более что она открыто поддерживает связи с Ираном и оказывает значительное влияние во всех странах региона. Это дает ей право голоса в принятии решений в тех странах, с которыми США договориться не могут, в том числе и в Иране.

Сегодня Россия также находится в лучшем положении на нефтяных рынках, чем до заключения в 2016 году соглашений с производителями о выводе с рынков 1,8 млн баррелей в сутки для сокращения излишков мировых запасов нефти и восстановления более высоких цен.

Ее влияние возросло благодаря проведению крайне интенсивных и все более сложных буровых работ по освоению старых месторождений с их значительными ресурсами и, судя по всему, бесконечным открытиям и разработке новых месторождений.

Всей этой деятельности способствует и налоговая система России, которая создает благоприятные условия и для реализации новых проектов, и для дальнейшего освоения старых месторождений.

Так что Россия в состоянии быть ключевым игроком, обеспечивающим стабильность на Ближнем Востоке и определяющим цены на нефть, занимая то положение, которого раньше никогда не занимала.