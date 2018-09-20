Китай стремительно избавляется от американских долгов

В июле Пекин продал treasures (долговых обязательств Минфина США ) на сумму 7,7 миллиарда долларов, свидетельствуют свежие данные Минфина США. В результате вложения КНР в американские казначейские бумаги сократились до шестимесячного минимума, хотя Поднебесная осталась их крупнейшем держателем. Сейчас она владеет облигациями на 1,171 триллиона долларов.

Второе место по-прежнему удерживает Япония, которая, напротив, увеличила вложения в долговые обязательства США на 5,1 миллиарда долларов, и теперь владеет облигациями на сумму 1,0355 триллиона долларов. Наращивала запасы treasures и Ирландия, занимающая третье место в тройке лидеров: докупив бумаг на 600 миллионов долларов, она довела их общий объем до 300 миллиардов долларов.

Но активнее всего госдолг США покупали Франция и Норвегия: они вложили в них 17,6 миллиарда и 11,1 миллиарда долларов соответственно.

Россия, которая в мае устроила масштабную распродажу долговых обязательств США, сократив их уровень в своей казне до минимума с 2007 года (14,9 миллиарда долларов), летом почти не проводила операций с treasures.

В целом вложения в американские гособлигации выросли на 40 миллиардов — до 6,2516 триллиона долларов. Тем ни менее, продажа долгов США крупнейшим кредитором на фоне резкого обострения отношений двух стран закономерно привлекает повышенное внимание.

Китайское предупреждение

Сокращение китайского портфеля в американских казначейских облигациях на 7,7 миллиарда долларов пока сложно назвать распродажей, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский . Это могло быть сокращение в результате естественного погашения небольшой части облигаций.

«Если вы посмотрите на годовую динамику китайского портфеля, то с июля прошлого года по июль нынешнего объем treasures на балансе Китая вырос на 4 миллиарда долларов, то есть он и не вырос существенно, и не сократился. По большому счету, пока Китай с treasures ничего не делает», — считает эксперт.

В то же время, не стоит забывать, что сейчас доступны данные за июль, когда де факто торговая война между двумя странами еще не стартовала. Первый пакет заградительных пошлин на поставки китайских товаров в США к тому моменту был уже анонсирован, но действовать начал только в августе, и до последнего сохранялась надежда на мирное урегулирование этого вопроса.

Тот раунд борьбы затронул китайскую продукцию на сумму 16 миллиардов долларов с тарифной ставкой в 25%. Китай ответил пошлинами на товары из США на сумму 34 миллиарда долларов.

Между тем, ситуация продолжает накаляться. 18 сентября президент США Дональд Трамп объявил о вводе с 24 сентября новых пошлин на китайскую продукцию, на этот раз уже на сумму 200 миллиардов долларов. До конца 2018 года тарифная ставка будет составлять 10%, но в 2019 году вырастет до 25%. Китай собирается ответить пошлинами на американские товары на сумму 60 миллиардов долларов с тарифной ставкой в 5% и 10%.

На войне, как на войне

Полномасштабная торговая война действительно может заставить Китай продать часть казначейского долга США, полагают эксперты.

«В этом случае, влияние на американский рынок облигаций будет существенным. Доходности резко пойдут вверх, что создаст серьезные трудности для рефинансирования долга Казначейству США, поднимет ставки в экономике и замедлит темпы экономического роста», — предупреждает Капустянский.

В условиях торговой войны распродажа американского госдолга или сокращение вложений в него вполне вероятно является одной из ответных мер Китая, согласен аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов. При этом каналы и масштабы влияния данных действий на экономику США могут быть абсолютно разными, добавляет он.

«В начале 2017 года мы наблюдали четкую корреляцию между динамикой доходностей казначейских облигаций США и индексом доллара. Тогда, американская валюта дешевела вслед за ростом доходности treasures, вызванным их распродажей. Сейчас мы наблюдаем схожую картину и вполне вероятно, что Китай активно сбрасывает эти бумаги», — отмечает он.

Вместе с тем, по словам эксперта, снижение стоимости доллара нельзя однозначно воспринять как негативный фактор. При попытках его уверенного роста сразу же наблюдалась критика со стороны Трампа в адрес ФРС , напоминает Кятов, что «притормаживало» этот рост и даже разворачивало локальный тренд. Снижение доллара на руку американскому президенту, поскольку отнимает у Китая один из главных козырей в торговой войне — девальвацию юаня.

Хотели, как лучше, а получат дедолларизацию

В любом случае, экономические проблемы в США рикошетом ударят по всему миру. Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что КНР вслед за Россией начнет резко сбрасывать американские долги. Заморозка активов в западных банках стране не угрожает, а бурная распродажа казначейских облигаций США обрушит их цену, что самому Китаю отнюдь не выгодно.

«Если активизировать продажу treasures, то за счет снижения их стоимости Китай понесет значительные потери. Поэтому, скорее всего, процесс этот будет длительным — несколько лет, а может даже, и десятилетий. Но он уже стартовал», — полагает валютный стратег ГК ТелеТрейд Александр Егоров.

По его мнению, на эту ситуацию вообще стоит смотреть шире. Президент Трамп, проводя свою агрессивную политику с использованием пошлин, санкций и других методов давления, похоже, спровоцировал процесс глобальной дедолларизации. И теперь все страны из группы риска, а это практически весь мир, в том числе и союзники США, будут искать пути снижения зависимости своих экономик от доллара США и долларовых активов.