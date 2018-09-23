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Украину уличили в масштабном мошенничестве
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Украину уличили в масштабном мошенничестве 

Рамблер + ещё 15 5 часов назад
Европейское исследование вскрыло масштабное налоговое мошенничество, из-за которого Украина лишается крайне ощутимых для ее бюджета сумм. За год страна потеряла доход в размере до 750 миллионов евро из-за сомнительной налоговой экономии, говорится в исследовании, проведенном по заказу фракции левых и скандинавских зелёных в Европарламенте, пишет Der Spiegel.
«Результаты нашего исследования показывают, что за последние три года экспорт железной руды из Украины был по меньшей мере на 20 процентов недооценен», — отмечается в нем.
В дополнение к собственным расчетам эксперты также ориентировались на официальные данные налоговых органов Украины.
Как пишет газета, отдельные украинские предприятия и концерны с помощью мошеннических схем уходят от выплаты налогов, нанося урон своей стране. Все это происходит на фоне той финансовой поддержки, которую Евросоюз с 2014 года оказывает Украине. Речь идет о сумме в 11 миллиардов евро. Куда именно уходят деньги, в Брюсселе точно не знают.
По словам депутата Европейского парламента от фракции левых Хельмута Шольца, олигархам на Украине выписывают незаполненные денежные чеки и предоставляются разнообразные льготы.
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