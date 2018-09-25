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На Украине предостерегли от нового повышения цен на газ
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На Украине предостерегли от нового повышения цен на газ 

Газета.Ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что новое повышение цен на газ может сделать население страны «неплатежеспособным». Слова экс-министра передает телеканал «112 Украина».
Он рассказал, что повышение цен на газ на Украине предварительно намечено на первое октября. Суслов отметил, что ранее украинские власти говорили о повышении цены на 23,5% и посчитал, что эта цифра «не окончательная», так как правительство в данный момент не достигло соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).
«Как известно, МВФ настаивает на повышении цен на газ для населения до уровня цен для промышленности. Если сегодня это 6,9 тыс. гривен, то для промышленности около 11 тыс. гривен», — сказал Суслов.
Он предупредил, что такое резкое повышение цен может сделать население Украины «неплатежеспособным».
Ранее СМИ сообщили о проблемах Украины с получением транша от МВФ.
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