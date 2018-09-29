В Госдуму внесен проект бюджета на 2019 год

Проект бюджета на 2019-2021 годы внесен в Госдуму

Доходы на 2019 год составляют около 20 трлн. рублей, расходы — около 18 трлн. рублей. В документе запланирован рост зарплат на 1,4 процентов. Уровень инфляции 4,3 процента.

Об основных параметрах главного финансового документа страны рассказал журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров . В этом году впервые большая часть документов поступила в палату в электронном виде, отметил Макаров. Объем законопроекта составляет около 10 тысяч страниц.

Говоря об основных параметрах бюджета, Макаров отметил, что нам доходов в бюджете составил около 22 процентов. Причем бюджетом предусмотрен в том числе и рост доходов, не связанных с добычей нефти и газа.

ВВП в 2019 году составит 106 трлн. рублей. К 2021 году этот показатель должен вырасти до 118, 5 трлн. рублей