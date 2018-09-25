За отмывание денег иностранцам закроют въезд в РФ

За отмывание денег иностранцам закроют въезд в Россию

Иностранцев и лиц без гражданства, чьи счета были заморожены за отмывание денег или финансирование терроризма, не пустят в Россию. Законопроект направлен на повышение безопасности и защиту законных интересов россиян.

Инициатива разработана группой депутатов Госдумы и принята в первом чтении в марте 2018 года. В соответствии с Конвенцией о защите прав человека и российской Конституцией любое ограничение свобод должно быть основано на федеральном законе.

Законопроектом, который Госдума рассмотрит на пленарном заседании 25 сентября во втором чтении, предлагается расширить основания для запрета иностранцам и лицам без гражданства на въезд в Россию. Пересечь границу не смогут граждане, счета которых были заморожены и которым запрещено проводить финансовые операции в России. При этом заморозка счетов должна быть связана с отмыванием денег, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.