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За отмывание денег иностранцам закроют въезд в РФ
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За отмывание денег иностранцам закроют въезд в Россию 

Парламентская газета + ещё 5 25 сентября 2018
Фото: TORANGE.BIZ
Иностранцев и лиц без гражданства, чьи счета были заморожены за отмывание денег или финансирование терроризма, не пустят в Россию. Законопроект направлен на повышение безопасности и защиту законных интересов россиян.
Инициатива разработана группой депутатов Госдумы и принята в первом чтении в марте 2018 года. В соответствии с Конвенцией о защите прав человека и российской Конституцией любое ограничение свобод должно быть основано на федеральном законе.
Законопроектом, который Госдума рассмотрит на пленарном заседании 25 сентября во втором чтении, предлагается расширить основания для запрета иностранцам и лицам без гражданства на въезд в Россию. Пересечь границу не смогут граждане, счета которых были заморожены и которым запрещено проводить финансовые операции в России. При этом заморозка счетов должна быть связана с отмыванием денег, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.
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