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США вернулись к «черному списку» российских компаний
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Минторг США ввел санкции против 12 российских компаний 

Газета.Ru + ещё 24 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Минторг США внес в "черный список" 12 российских компаний. Об этом сообщает RNS.
Отмечается, что в список попали следующие компании: "Аэрокомпозит", "Дайвтехносервис", ФГУП НПП "Гамма", НИИ "Вектор", Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", "Океанос", "Авиадвигатель", "Инфотекс", "Системы прецизионного приборостроения", Syrus Systems и Воронежский НИИ "Вега".
Как стало известно, соответствующий документ будет официально опубликован 26 сентября 2018 года.
Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch не ожидает введения США санкций против российского госдолга.
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