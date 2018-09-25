США вернулись к «черному списку» российских компаний

Минторг США внес в "черный список" 12 российских компаний. Об этом сообщает RNS.
Отмечается, что в список попали следующие компании: "Аэрокомпозит", "Дайвтехносервис", ФГУП НПП "Гамма", НИИ "Вектор", Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", "Океанос", "Авиадвигатель", "Инфотекс", "Системы прецизионного приборостроения", Syrus Systems и Воронежский НИИ "Вега".
Как стало известно, соответствующий документ будет официально опубликован 26 сентября 2018 года.
Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch не ожидает введения США санкций против российского госдолга.