Еврокомиссия выступила против финансовой помощи Турции

Еврокомиссия не видит необходимости в оказании финансовой помощи Турции

Комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан высказался против оказания финансовой помощи Турции.

"Актуальные экономические проблемы Турции по большому счету имеют внутриполитические причины. Ситуация не решится, если ЕС или отдельные члены предоставят Анкаре пакеты помощи или кредиты. Я просто не вижу необходимости, чтобы мы включались в этот вопрос", — заявил Хан в интервью газете Welt.

Однако, по его словам, европейцы серьезно заинтересованы в "стабильной и процветающей Турции".

"Серьезная кредитно-денежная политика, независимый эмиссионный банк и стойкое соблюдение демократических принципов помогли бы тому, чтобы экономика вновь пошла в гору", — сказал он.

Хан добавил, что, если доверие к политике Турции вернется, западные компании усилят свои инвестиции в этой стране.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Турция сама в состоянии принять соответствующие решения и не нуждается в финансовой помощи из Германии.

Экономический кризис в Турции обострился после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума — более 7 лир за доллар, позднее валюта укрепилась до 6,57. Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.