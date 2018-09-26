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Россия нарастит поставки нефтепродуктов в Белоруссию
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Россия нарастит поставки нефтепродуктов в Белоруссию 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич заявил, что российская сторона может в следующем году увеличить поставки нефтепродуктов на 10-15% для нужд белорусского нефтехима. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Поддержано предложение белорусских партнеров, что объем (поставок нефтепродуктов для нужд белорусской нефтехимии — "Газета.Ru") будет увеличен на 10-15% в 2019 году по отношению к 2018 году", — сказал Бабич.
Он также добавил, что на данный момент проходят переговоры о поставках в Белоруссию темных нефтепродуктов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о согласовании со своим российским коллегой Владимиром Путиным двух вариантов поставки российских темных нефтепродуктов.
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