Россия нарастит поставки нефтепродуктов в Белоруссию

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич заявил, что российская сторона может в следующем году увеличить поставки нефтепродуктов на 10-15% для нужд белорусского нефтехима. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Поддержано предложение белорусских партнеров, что объем (поставок нефтепродуктов для нужд белорусской нефтехимии — "Газета.Ru") будет увеличен на 10-15% в 2019 году по отношению к 2018 году", — сказал Бабич.

Он также добавил, что на данный момент проходят переговоры о поставках в Белоруссию темных нефтепродуктов.