Порошенко отказался возвращать России $3 млрд 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не должна выплачивать России долг в $3 млрд, так как их экс-президент Виктор Янукович вывез из страны. По словам украинского лидера, его предшественник вывез эти деньги на грузовиках, сообщает ТАСС.
«Мы защитились на определенное время, но я думаю, правда в суде победит. Мы защитились от требований РФ вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причем на камеры, эти средства кешем в свои грузовики и вывез с Украины. И мы доказали, что это несправедливо — требовать от Украины этих платежей», — сказал Порошенко.
В конце 2013 года Россия выкупила украинские еврооблигации на $3 млрд Погашать их нужно было в декабре 2015 года, но Киев отказался делать это.
В итоге Россия обратилась в Высокий суд Лондона, который в марте 2017 года обязал Украину выплатить России $3 млрд в счет погашения еврооблигаций, а также проценты. Украинский Минфин опротестовал это решение. Иск отправлен на новое рассмотрение.