Порошенко отказался возвращать России $3 млрд

«Мы защитились на определенное время, но я думаю, правда в суде победит. Мы защитились от требований РФ вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причем на камеры, эти средства кешем в свои грузовики и вывез с Украины. И мы доказали, что это несправедливо — требовать от Украины этих платежей», — сказал Порошенко.

В конце 2013 года Россия выкупила украинские еврооблигации на $3 млрд Погашать их нужно было в декабре 2015 года, но Киев отказался делать это.