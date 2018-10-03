Коломойского обвинили в помощи России

Украинского олигарха Игоря Коломойского обвинили в игре на руку РФ в деле российских банков на Украине.

Соответствующее заявление сделал экономический эксперт Сергей Фурса у себя в Facebook. Он прокомментировал решение суда в пользу олигарха, позволяющее ему забрать российские активы на Украине, а также решение суда, заморозившего акции российских банков на Украине.

«Российские банки в последние годы внесли миллиарды долларов в капитал своих банков тут, на Украине. Теперь, когда Коломойский по беспределу заберет активы банков на Украине, они легко выиграют международные суды. И уже государство Украина будет должно российским банкам. Причем очень круглую сумму. Фактически, Коломойский позволяет российским банкам компенсировать все те потери, которые они понесли в Украине», — отметил Фурса.

Кроме того, он указал, что пассивы банков останутся государству, которое вынуждено будет заплатить вкладчикам банков.

Он также признался, что Украине была выгодна сложившаяся с российскими банками ситуация.

«Фактически, в последние годы мы держали российские банки в заложниках. Они вынуждены были поддерживать свои финансовые учреждения в Украине. Они не могли просто закрыть банк, это не просто. Не могли позволить ему обанкротиться. Не могли продать их. И благодаря санкциям не могли выводить из них деньги. Украина получала удовольствие, российские банки — головную боль. Мелочь а приятно. Статистически же Украина получала иностранные инвестиции, по факту же просто снижался внешний долг украинских компаний, что тоже позитивно», — признал эксперт.

Также негодование Фурсы вызвал тот факт, что Коломойский обратился в международный суд, апеллируя к договору о взаимной защите инвестиций, что, по мнению эксперта, является свидетельством признания олигархом Крыма российским.

Ранее — 25 сентября — Апелляционный суд Киева разрешил выполнить решение Международного арбитражного суда в Гааге от 2 марта текущего года о взыскании с РФ компенсации в пользу «ПриватБанка» и еще 17 компаний за их имущество в Крыму и постановил выдать исполнительные листы в пользу истцов.