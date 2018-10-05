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ЦБ отозвал лицензии у двух банков
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 36 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России в пятницу, 5 октября, отозвал лицензии на осуществление банковских операций у волгоградского банка «КОР» и московского банка «Флора-Москва».
В деятельности банка «КОР» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Центробанка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, во втором квартале 2018 года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций, сообщается на сайте Банка России.
Банк «КОР» — участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 390 место в банковской системе России.
Московский банк «Флора-Москва», также потерявший лицензию, по величине активов занимал 450-е место в банковской системе России.
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