ЦБ отозвал лицензии у двух банков

В деятельности банка «КОР» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Центробанка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, во втором квартале 2018 года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций, сообщается на сайте Банка России.

Банк «КОР» — участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 390 место в банковской системе России.

Московский банк «Флора-Москва», также потерявший лицензию, по величине активов занимал 450-е место в банковской системе России.