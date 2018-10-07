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Европа готовит новый удар по России
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Европа готовит новый удар по России 

Рамблер + ещё 6 7 часов назад
Правительства Великобритании и Германии обсуждают новые санкции против России после обвинений в кибератаках в адрес российской разведки, сообщает РИА Новости.
«Мы должны быть готовы принять меры либо самостоятельно либо — и это предпочтительно — в сотрудничестве с союзниками, если необходимо», — заявил британский политик-консерватор, член Палаты общин Дэвид Лидингтон.
По словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, Германия обсуждает с европейскими партнерами вопрос новых санкций в отношении России.
Он также отметил, что правительство страны практически уверено, что за недавние кибератаки несет ответственность российская военная разведка.
Четвертого октября власти Нидерландов заявили, что предотвратили кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), предпринятую россиянами.
Сообщалось также, что подозреваемые высланы из страны. Практически одновременно c обвинениями в адрес России выступили США и Канада.
Прозвучали обвинения в том, что к хакерским атакам на американскую избирательную систему, ядерную компанию Westinghouse и антидопинговые лаборатории и спортивные организации в разных странах были причастны семь «сотрудников ГРУ», среди них и упомянутые Нидерландами четыре человека.
В МИД России происходящее сочли шпиономанией.
«Западная шпиономания набирает обороты», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
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