Европа готовит новый удар по России

РИА Новости. Правительства Великобритании и Германии обсуждают новые санкции против России после обвинений в кибератаках в адрес российской разведки, сообщает

«Мы должны быть готовы принять меры либо самостоятельно либо — и это предпочтительно — в сотрудничестве с союзниками, если необходимо», — заявил британский политик-консерватор, член Палаты общин Дэвид Лидингтон.

По словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, Германия обсуждает с европейскими партнерами вопрос новых санкций в отношении России.

Он также отметил, что правительство страны практически уверено, что за недавние кибератаки несет ответственность российская военная разведка.

Сообщалось также, что подозреваемые высланы из страны. Практически одновременно c обвинениями в адрес России выступили США и Канада.

Прозвучали обвинения в том, что к хакерским атакам на американскую избирательную систему, ядерную компанию Westinghouse и антидопинговые лаборатории и спортивные организации в разных странах были причастны семь «сотрудников ГРУ », среди них и упомянутые Нидерландами четыре человека.