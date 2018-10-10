ГД поддержала сохранение льгот для пенсионеров 

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который сохраняет налоговые льготы в границах действующего пенсионного возраста и после его повышения. Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внес президент Владимир Путин.
Законопроект касается действующих федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество. Они будут предоставляться гражданам при достижении текущего пенсионного возраста: с 55 лет — для женщин, с 60 лет — для мужчин.
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что целью документа является «недопущение ухудшения положения» лиц, для которых предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста, передает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев обосновал пенсионную реформу в научной статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики». Опрошенные News.ru эксперты назвали важный фактор, который не учтен в работе премьера.