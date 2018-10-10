ГД поддержала сохранение льгот для пенсионеров

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который сохраняет налоговые льготы в границах действующего пенсионного возраста и после его повышения. Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внес президент Владимир Путин

Законопроект касается действующих федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество. Они будут предоставляться гражданам при достижении текущего пенсионного возраста: с 55 лет — для женщин, с 60 лет — для мужчин.