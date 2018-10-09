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Власти Подмосковья отчитались о работе центров занятости
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Власти Подмосковья отчитались о работе центров занятости 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: mosreg.ru
Около 46,7 тысячи жителей Подмосковья получили работу после обращения в областную службу занятости, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 9 октября.
«С начала 2018 года в Московскую областную службу занятости населения было подано 203,4 тысячи заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 67,4 тысячи человек, за информацией о положении на рынке труда — 64 тысячи человек, за профессиональной ориентацией — 36,8 тысячи человек», — рассказал Забралова.
Она отметила, что в последнее время наблюдается большой спрос на представителей рабочих специальностей. При этом большинство работодателей предлагают соискателям зарплату выше величины прожиточного минимума, добавила министр.
Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на конец сентября 2018 года составил 0,45 процента к численности экономически активного населения, говорится на сайте профильного ведомства.
В настоящий момент в Подмосковье работают 46 центров занятости. Специалисты взаимодействуют с людьми разных профессий. Кроме того, на базе центров можно получить дополнительное образование или повысить квалификацию.
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