Эксперт оценил новые возможные санкции ЕС

По словам эксперта, это связано с политикой в отношении России, которую лоббируют в Европе США и Великобритания.

«Старой Европе очередное ухудшение с Россией, конечно, не нужно. Впрочем, здесь необходимо понимать, что тот факт, что данный пакет мер не будет кем-то заблокирован, говорит об общем консенсусе по данной линии в Евросоюзе», — сказал Фёдоров.