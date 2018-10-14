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Эксперт оценил новые возможные санкции ЕС
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Эксперт оценил новые возможные санкции ЕС 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые возможные санкции Евросоюза.
По словам эксперта, это связано с политикой в отношении России, которую лоббируют в Европе США и Великобритания.
«Старой Европе очередное ухудшение с Россией, конечно, не нужно. Впрочем, здесь необходимо понимать, что тот факт, что данный пакет мер не будет кем-то заблокирован, говорит об общем консенсусе по данной линии в Евросоюзе», — сказал Фёдоров.
Ранее полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН прокомментировал новые возможные санкции Евросоюза.
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