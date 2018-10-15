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ЦБ рассказал о новой схеме обналичивания денег
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«Ведомости»: ЦБ предупредил банки о незаконном обналичивании денег автосалонами и рынками 

ТАСС + ещё 7 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России направил банкам письмо, в котором предупредил, что компании и предприниматели для незаконного обналичивания денег вместо банков стали использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо регулятора.
По данным издания, наличные, полученные в оплату проданных товаров, торговые компании не инкассируют, а продают "третьим лицам — заказчикам наличных денег". Заказчики оплачивают полученные деньги безналичными переводами на счета технических компаний. Те проводят транзитные операции, в результате которых безналичные деньги оказываются на счетах предприятий, продавших наличные. Признаками "транзитности" операции, по мнению регулятора, становятся различные основания при зачислении средств на счет технической компании и при последующем их списании.
В письме Банка России отмечается, что подобные схемы перетекли из "отдельных крупных кредитных организаций", которые в III квартале 2018 года приняли меры по "максимально оперативному выявлению и недопущению" таких операций, в другие банки. Регулятор сообщает, что эти банки еще не скорректировали свои противолегализационные процедуры.
В приложении к письму ЦБ описал алгоритм, как банкам обнаруживать такие операции и как действовать при их распознавании. При подтверждении подозрений, ЦБ рекомендует задержать платеж на один операционный день и связаться с клиентом. Если подозрения банка в незаконности операции подтвердятся, ЦБ рекомендует банку отключить клиента от дистанционного банковского обслуживания и операцию не проводить, а затем запросить у него документы и пояснения об экономической целесообразности операций.
Представитель Банка России, а также большинство крупных банков на вопросы "Ведомостей" не ответили. Представитель ВТБ сообщил, что банк знал о такой рекомендации ЦБ и уже адаптировал свои системы и процедуры под нее. Представитель Транскапиталбанка сообщил изданию, что уже внедрил "ряд инструментов" в его автоматизированную систему.
По данным Банка России, которые приводит издание, за 2017 г. банки провели сомнительных операций на 422 млрд рублей, при этом на незаконное обналичивание пришлось 326 млрд рублей. Более половины операций по обналичиванию пришлось на физлиц и ИП. Размеры транзитных операций регулятор не раскрывал, но указал, что из них 38% проводятся для последующего обналичивания.
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