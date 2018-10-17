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Экономисты предупредили о дефиците рублей
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Экономисты предупредили о дефиците рублей в банковской сфере 

Российская Газета + ещё 9 6 часов назад
Ключевым фактором поддержки курса рубля в среду будет продолжающийся налоговый период, повышающий спрос на российскую валюту, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.
В целом рубль чувствует себя достаточно уверенно, говорит начальник управления разработки стратегии СМП-банка Анатолий Салтыков. "Этому способствует продолжающийся налоговый период и продажа валюты экспортерами, которая ему сопутствует. Еще один фактор — стабилизация цены на нефть на уровне около 80 долларов за баррель", — говорит он. Поводов для падения нефтяных котировок сейчас не наблюдается, поэтому цены на сырье в ближайшей перспективе будут поддерживать российскую валюту, считает аналитик.
Одновременно с этим наблюдается некоторое смягчение риторики президента США Дональда Трампа в отношении России и ослабление доллара по отношению к основным мировым валютам, добавляет Салтыков. По его прогнозу, исходя из комплекса перечисленных факторов, сегодня можно ожидать укрепления российской валюты примерно до 65 рублей за доллар.
Кроме того, 17 октября российский Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 10 миллиардов рублей (в два раза больше, чем предлагал неделю назад). "Аукцион будет носить зондирующий характер. С учетом умеренной стабилизации долгового рынка РФ можно ожидать, что министерству удастся занять планируемый объем. Также если спрос участников аукциона снова превысит предложение, позитивный импульс может наблюдаться и в курсе рубля", — полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его мнению, курс национальной валюты до конца недели будет пребывать в диапазоне 64,9-66,5 рубля за доллар.
Уровень валютной ликвидности на финансовом рынке стабилизировался, сейчас присутствует больше рисков возникновения дефицита рублей в банковской системе, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Некоторые риски дефицита рублевой ликвидности могут формироваться на фоне оттока клиентских депозитов из банков, соглашается Покатович. Но в ближайшие месяцы в условиях повышения ставок банками этот процесс замедлится и трансформируется в умеренной приток средств во вклады, продолжает он.
У Банка России, как и у Минфина, есть необходимый набор инструментов по предоставлению ликвидности банкам — по итогам сентября ЦБ предоставил им 363 миллиарда рублей кредитов по фиксированной ставке и под залог нерыночных активов. Объем предоставленной ликвидности по бюджетному каналу составил более триллиона рублей, оценивает Покатович. По краткосрочным прогнозам, с 17 по 23 октября банкам будет предоставлено 2,038 триллиона рублей ликвидности, добавляет он. "С учетом прозрачности действий ЦБ мы не ожидаем возникновения существенных проблем с ликвидностью в банковском секторе в ближайшей перспективе", — говорит Покатович.
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