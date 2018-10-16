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Украина увеличила импорт товаров из России на 21%
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Украина увеличила импорт товаров из России на 21% 

RT на русском + ещё 2 16 часов назад
Фото: Cris Faga globallookpress.com
В Государственной службе статистики Украины заявили, что страна увеличила импорт товаров из России на 21,2%, до $5,094 млрд за январь-август 2018 года.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что при этом объём экспорта украинских товаров в Россию сократился на 6,5% — до $2,449 млрд долл.
Также Госстат указывает, что экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 18,3% — до $13,012 млрд, а импорт товаров из государств ЕС увеличился на 13,4% — до $14,867 млрд
В целом же ведомство сообщает о дефиците внешней торговли товарами на Украине за январь-август 2018 года. По данным статистической службы, он составил $5,004 млрд, что в 1,5 раза больше дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере $3,434 млрд
Ранее Госстат Украины сообщил, что долги по зарплате в стране достигли 2,7 млрд гривен.
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