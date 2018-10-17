Доходы россиян продолжают падать

Августовский спад реальных располагаемых доходов россиян в сентябре только усилился. Ослаб и оборот розничной торговли.

Реальные располагаемые доходы — доходы за вычетом обязательных платежей с поправкой на инфляцию. Согласно данным Росстата, они начали падать с августа, а в сентябре этот процесс только усилился и достиг -1,5% по сравнению с прошлым годом. С начала 2018 года и до августа реальные располагаемые доходы россиян непрерывно росли.

«На этом фоне темп роста оборота розничной торговли России в сентябре ослаб по сравнению с августом на 0,6 процентных пункта», — сообщается на сайте Агентства новостей розничной торговли.

Продуктовая розница, которая непрерывно росла последние полтора года, в сентябре впервые показала нулевую динамику в годовом исчислении. Замедлился и квартальный темп роста оборота розничной торговли.

Ранее News.ru писал, что деловая активность в российской розничной торговле затухает с середины этого года. Индекс предпринимательской уверенности снижается в связи с ожидаемыми в 2019 году экономическими событиями.