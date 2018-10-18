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Путин заявил о развале украинской экономики
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Путин заявил о полной деиндустриализации украинской экономики 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Деиндустриализация украинской экономики, которая происходит в последнее время, не дает возможности сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба.
"А что произошло за последнее время в экономике, в социальной сфере? Происходит полная деиндустриализация украинской экономики, ведь инвестиций практически нет… Как можно работать с экономикой, которая постоянно сотрясается, подрывается изнутри внутриполитическими кризисами", — сказал он.
Говоря об этом, президент отметил, что достижения, которыми Украина гордилась раньше в таких сферах, как судостроение и авиастроение, буквально уничтожены. А вступление государства в Евросоюз и взаимодействие с западными партнерами не дает положительных результатов.
"Зачем нужно было вскрывать украинские рынки, не дав ничего взамен? И постоянно требовать от украинского правительства, чтобы они повышали внутренние цены на те же энергоносители, на газ, понимая, что покупательная способность населения равна нулю", — заявил Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Тем не менее президент выразил надежду наладить отношения с новым руководством страны, которое придет к власти после окончания текущего внутриполитического кризиса.
"Нам надо дождаться, пока закончится внутриполитический цикл, и я очень рассчитываю на то, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим", — сказал он.
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