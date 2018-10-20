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Медведев сравнил стоимость газа США и РФ
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Медведев сравнил стоимость американского и российского газа 

Lenta.ru + ещё 18 20 октября 2018
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новост
США предлагают дорогостоящие поставки сжиженного природного газа (СПГ) под предлогом снижения зависимости от России. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам переговоров с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем, передает РИА Новости.
«Мы с вами понимаем прекрасно, что любой газ, который будет поставляться из Соединенных Штатов Америки, он будет процентов на 40 дороже, чем газ, который поставляется из Российской Федерации просто в силу логистики этого процесса, причем, я имею в виду и трубный газ, и NLG», — отметил Медведев.
Он также заявил, что вопрос с поставками российского газа сильно политизирован США и является примером недобросовестной конкуренции под предлогом заботы о Европе.
«Является ли вообще NLG, сжиженный природный газ, альтернативой, допустим, тому же самому трубному газу? Этот вопрос гораздо более сложный. Дело в том, что, вы правильно сказали, этот вопрос сильно политизирован в последнее время. Но не усилиями России или Бельгии. А прежде всего усилиями, скажем прямо, Соединенных Штатов Америки, которые грозят пальцем нашим европейским партнерам», — добавил премьер.
Ранее 17 октября глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк заявил, что Польша будет закупать СПГ из США по цене почти на 30 процентов меньше, чем ей сейчас обходится природный газ из России. PGNiG и американская компания Venture Global LNG подписали контракт на поставку в Польшу двух миллионов тонн СПГ в год в течение 20 лет.
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