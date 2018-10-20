Медведев сравнил стоимость газа США и РФ

Медведев сравнил стоимость американского и российского газа

«Мы с вами понимаем прекрасно, что любой газ, который будет поставляться из Соединенных Штатов Америки, он будет процентов на 40 дороже, чем газ, который поставляется из Российской Федерации просто в силу логистики этого процесса, причем, я имею в виду и трубный газ, и NLG», — отметил Медведев.

Он также заявил, что вопрос с поставками российского газа сильно политизирован США и является примером недобросовестной конкуренции под предлогом заботы о Европе.

«Является ли вообще NLG, сжиженный природный газ, альтернативой, допустим, тому же самому трубному газу? Этот вопрос гораздо более сложный. Дело в том, что, вы правильно сказали, этот вопрос сильно политизирован в последнее время. Но не усилиями России или Бельгии. А прежде всего усилиями, скажем прямо, Соединенных Штатов Америки, которые грозят пальцем нашим европейским партнерам», — добавил премьер.