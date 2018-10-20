Украинцев обрекли на неизбежность

Спикер Рады назвал повышение цен на газ для украинцев неизбежным

«Понимаю, что повышение цен на газ — решение неизбежное, ведь от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда, которая сейчас очень нужна государству», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой парламента.

Он отметил, что подобное решение «необходимо для недопущения на Украине экономического кризиса».

«На пути к будущей могучей, богатой, современной Украине, где украинцы будут жить достойно, свободно и в безопасности, необходимо принимать ответственные государственные решения. Иногда эти решения не являются и не могут быть популярными. Но настоящие руководители-государственники, ясно осознавая потери личной популярности, когда это необходимо, их принимают», — считает Парубий.

Спикер Рады подчеркнул, что считает своим долгом поддержать решение украинского правительства , ведь оно «берёт на себя ответственность за непопулярные, но необходимые» реформы.

«Убеждён, что система субсидий разработанная правительством, предоставит реальную экономическую защиту каждой украинской семье, которая в этом нуждается», — добавил он.

19 октября кабмин Украины одобрил повышение цен на газ для граждан с 1 ноября.