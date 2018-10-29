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Цены на бензин попросили поднять еще на 5 рублей
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Цены на бензин попросили поднять еще на 5 рублей 

Рамблер + ещё 59 1 час назад
Нефтяники попросили правительство повысить цены на бензин и дизельное топлива на 4-5 рублей, пишет РБК со ссылкой на источники.
В ходе совещания у вице-премьера Дмитрия Козака нефтяники оценили потери от заморозки цен на топливо в 4-5 рублей с литра. Они предложили правительству поднять цены с нового года.
Эксперты оценивают потери нефтяных компаний с июня 2018 года в 150 млрд рублей.
Цены на бензин уже не удержать
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил ввести заградительные пошлины на нефть, если переговоры правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо ни к чему не приведут.
По мнению вице-премьера Дмитрия Козака, заградительные пошлины могут ввести уже на следующей неделе.
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