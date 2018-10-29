Цены на бензин попросили поднять еще на 5 рублей

Нефтяники попросили правительство повысить цены на бензин и дизельное топлива на 4-5 рублей, пишет РБК со ссылкой на источники.

В ходе совещания у вице-премьера Дмитрия Козака нефтяники оценили потери от заморозки цен на топливо в 4-5 рублей с литра. Они предложили правительству поднять цены с нового года.

Эксперты оценивают потери нефтяных компаний с июня 2018 года в 150 млрд рублей.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил ввести заградительные пошлины на нефть, если переговоры правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо ни к чему не приведут.

По мнению вице-премьера Дмитрия Козака, заградительные пошлины могут ввести уже на следующей неделе.