Цены на бензин попросили поднять еще на 5 рублей 

Нефтяники попросили правительство повысить цены на бензин и дизельное топлива на 4-5 рублей, пишет РБК со ссылкой на источники.
В ходе совещания у вице-премьера Дмитрия Козака нефтяники оценили потери от заморозки цен на топливо в 4-5 рублей с литра. Они предложили правительству поднять цены с нового года.
Эксперты оценивают потери нефтяных компаний с июня 2018 года в 150 млрд рублей.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил ввести заградительные пошлины на нефть, если переговоры правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо ни к чему не приведут.
По мнению вице-премьера Дмитрия Козака, заградительные пошлины могут ввести уже на следующей неделе.