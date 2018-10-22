Ещё
Fitch подтвердило рейтинги Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Цена на нефть Brent упала
Цена на нефть Brent упала
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.45
$
65.55
75.33
75.25
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.72
75.41
Индексы и котировки Brent
76.52
–1.43 Золото
1233.49
+0.00 РТС
1109.26
–0.22
Динамика валют
EUR / USD
23.10
1.1485
–0.0006
09.10
1.1491
22.10
17.10
12.10

Fitch подтвердило рейтинги Москвы 

News.ru + ещё 8 22 октября 2018
Фото: РИА Новости
Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Москвы в иностранной и национальной валюте на уровне «BBВ-». Также агентство дало «позитивный» прогноз.
Подтверждение рейтинга указывает на относительно хорошую трудоспособность города, которая поддерживается его статусом столицы страны, а также на сильные показатели исполнения бюджета и низкого прямого риска.
По данным специалистов, Москва остаётся привлекательной для инвесторов. Предварительные оценки городских властей показывают, что экономика вернулась на траекторию устойчивого роста.
Согласно рейтинговому сценарию, столица сохранит сильную способность генерировать налоговые доходы в среднесрочной перспективе, что в 2018—2020 годах обеспечит хорошие бюджетные показатели.
Помимо этого, городу удастся удержать прямой долг на низком уровне, также, как и условный риск.
Ранее News.ru писал, что рейтинговое агентство Fitch оценило решение Банка России отказаться от резкого повышения банковских нормативов. Последствия для кредитоспособности банков будут умеренно негативны.
News.ru: последние новости
Цены на отдых в Турции вырастут к лету на 10-15% Игорная зона «Азов-Сити» будет ликвидирована США покидают Всемирный почтовый союз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал подарок бизнесу164
Меркель изменила решение по газу из США1013
Цена на нефть Brent упала3
Польша предложила ФРГ альтернативу «Северному потоку-2»2
В России рухнули цены на дачи100
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
02:26
Путин сделал подарок бизнесу
Компании Экономика
00:59
Цена на нефть Brent упала
Рынки
11:35
Доллар резко упал
Рынки
04:43
Лето готовит россиянам неприятный сюрприз
Экономика Личный счет
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
04:04
В России вознамерились ограничить Google
Компании Интернет
03:24
США нанесут еще один «удар» мировой экономике
Экономика
11:35
Кудрин предрек провал отказу от доллара
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение