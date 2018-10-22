Fitch подтвердило рейтинги Москвы

Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Москвы в иностранной и национальной валюте на уровне «BBВ-». Также агентство дало «позитивный» прогноз.

Подтверждение рейтинга указывает на относительно хорошую трудоспособность города, которая поддерживается его статусом столицы страны, а также на сильные показатели исполнения бюджета и низкого прямого риска.

По данным специалистов, Москва остаётся привлекательной для инвесторов. Предварительные оценки городских властей показывают, что экономика вернулась на траекторию устойчивого роста.

Согласно рейтинговому сценарию, столица сохранит сильную способность генерировать налоговые доходы в среднесрочной перспективе, что в 2018—2020 годах обеспечит хорошие бюджетные показатели.

Помимо этого, городу удастся удержать прямой долг на низком уровне, также, как и условный риск.