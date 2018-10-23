Польша предложила ФРГ альтернативу «Северному потоку-2»

Польша предложила немцам альтернативу «Северному потоку-2»

Как заявил Дуда, появление второго газопровода, проходящего по дну Балтийского моря, приведет к нарушению «энергетического баланса» и обеспечит доминирующее положение одному поставщику. Так же «Северный поток-2» может, по его мнению, затруднить энергоснабжение некоторых восточноевропейских стран.

«Нас удивляет, что Еврокомиссия не выступила с однозначно негативной оценкой [проекта «Северный поток — 2»]», — заявил Дуда. По его мнению, европейские страны в качестве альтернативы российскому газу, могли бы просто закупать больше сжиженного природного газа у США.

В середине октября российские власти сообщили, что допускают возможность в дальнейшем и строительство нового газопровода «Северный поток-3». Новый поток могут запустить, если спрос на российский газ в Европе вырастет.

«Северный поток-2» по плану должен быть запущен в конце 2019 года. Он сможет передавать порядка 55 миллиардов кубов газа в год, стоимость проекта — 10 миллиардов евро. Наиболее непримиримым противником проекта оказались США, которые активно выступают против строительства газопровода. Правительство страны неоднократно угрожало ввести санкции против проекта, включая его европейских участников. При этом российские власти заявили, что проект будет в любом случае закончен, несмотря на возможные санкции.