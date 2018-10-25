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Саудовская Аравия войдет в Российско-китайский инвестфонд
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Саудовская Аравия войдет в Российско-китайский инвестфонд 

Вести Экономика + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Саудовская Аравия станет участником Российско-китайского инвестфонда (РКИФ) и фонд будет переименован в Российско-китайско-саудовский фонд, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РКИФ создан РФПИ и China Investment Corporation в июне 2012 г., управляет инвестициями на сумму $2 млрд
"В ближайшее время мы объявим, что Саудовская Аравия инвестирует в РКИФ, и фонд будет переименован в Российско-китайско-саудовский фонд. Таким образом, наше партнерство в Китае пополнится суверенным фондом Саудовской Аравии. Речь идет о значимых инвестициях с саудовской стороны", — отметил глава РФПИ в ходе форума Future Investment Initiative.
Инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII), прозванный его устроителями "Давосом в пустыне", проходит в Эр-Рияде 23-25 октября. Форум проходит на фоне международного скандала с убийством саудовского журналиста Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Многие иностранные участники отказались от участия в форуме.
Российскую делегацию во главе с руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым на форуме представили свыше 30 ведущих предпринимателей, глав российских компаний и общественных деятелей. Среди российских участников — глава "АЛРОСА" Сергей Иванов, основатель и совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, председатель совета директоров "М. Видео", член совета директоров "Сафмара" Саид Гуцериев, глава ВТБ Андрей Костин, глава "Промсвязьбанка" Петр Фрадков и другие.
По словам Дмитриева, виновники пропажи Хашогги должны понести наказание, однако необходимо дождаться итогов расследования. Дмитриев считает важным делом поддержать изменения, которые проходят в Саудовской Аравии в "этот непростой переходный период".
Форум проходит по предложению и под патронажем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда и призван стать одной из главных бизнес-площадок на Ближнем Востоке, на которой встречаются лидеры мировой экономики, представители власти и общества.
Об отказе от участия в форуме заявили глава американского JP Morgan Chase Джейми Даймон, глава Uber Дара Хосровшахи, министр финансов США Стивен Мнучин, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также ряд представителей из Австралии и Новой Зеландии.
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