Саудовская Аравия войдет в Российско-китайский инвестфонд

РКИФ создан РФПИ и China Investment Corporation в июне 2012 г., управляет инвестициями на сумму $2 млрд

"В ближайшее время мы объявим, что Саудовская Аравия инвестирует в РКИФ, и фонд будет переименован в Российско-китайско-саудовский фонд. Таким образом, наше партнерство в Китае пополнится суверенным фондом Саудовской Аравии. Речь идет о значимых инвестициях с саудовской стороны", — отметил глава РФПИ в ходе форума Future Investment Initiative.

Инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII), прозванный его устроителями "Давосом в пустыне", проходит в Эр-Рияде 23-25 октября. Форум проходит на фоне международного скандала с убийством саудовского журналиста Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Многие иностранные участники отказались от участия в форуме.

По словам Дмитриева, виновники пропажи Хашогги должны понести наказание, однако необходимо дождаться итогов расследования. Дмитриев считает важным делом поддержать изменения, которые проходят в Саудовской Аравии в "этот непростой переходный период".

Форум проходит по предложению и под патронажем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда и призван стать одной из главных бизнес-площадок на Ближнем Востоке, на которой встречаются лидеры мировой экономики, представители власти и общества.