Путин призвал упростить все процедуры ведения бизнеса

Путин призвал предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса

Президент России Владимир Путин призвал предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса, используя возможности цифровых технологий и ограничив формы отчетности. Об этом он заявил на пленарном заседании форума "Малый бизнес — национальный проект!".

Глава государства считает необходимым совершенствовать линейку инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в социально значимых областях. "Следует совершенствовать и расширять линейку инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в наиболее значимых сферах, — сказал он. — Это, в том числе, небольшие, высокотехнологичные компании и стартапы, фермерские хозяйства и сельхозкооперативы, а также социальное предпринимательство".

Путин поручил правительству подготовить исчерпывающий перечень документов, которые малый и средний бизнес должен предоставлять в госструктуры для отчетности. "Прошу правительство отдельным актом установить исчерпывающий перечень отчетности для небольших компаний, — сказал он. — Чтобы у некоторых чиновников не было соблазна с помощью разного рода ведомственных инструкций и приказов, что называется, тихой сапой нагружать бизнес и вводить все новые формы отчетности".

Президент также предлагает разрешить представителям МСП вместе с контрольно-надзорными органами размещать информацию о проверках в соответствующих реестрах.

По его словам, объем закупок компаний с госучастием у малого бизнеса нужно увеличить до 5 трлн рублей к 2024 году.