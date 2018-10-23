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Путин призвал упростить все процедуры ведения бизнеса
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Путин призвал предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса 

ТАСС + ещё 13 3 часа назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин призвал предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса, используя возможности цифровых технологий и ограничив формы отчетности. Об этом он заявил на пленарном заседании форума "Малый бизнес — национальный проект!".
Глава государства считает необходимым совершенствовать линейку инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в социально значимых областях. "Следует совершенствовать и расширять линейку инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в наиболее значимых сферах, — сказал он. — Это, в том числе, небольшие, высокотехнологичные компании и стартапы, фермерские хозяйства и сельхозкооперативы, а также социальное предпринимательство".
Путин поручил правительству подготовить исчерпывающий перечень документов, которые малый и средний бизнес должен предоставлять в госструктуры для отчетности. "Прошу правительство отдельным актом установить исчерпывающий перечень отчетности для небольших компаний, — сказал он. — Чтобы у некоторых чиновников не было соблазна с помощью разного рода ведомственных инструкций и приказов, что называется, тихой сапой нагружать бизнес и вводить все новые формы отчетности".
Президент также предлагает разрешить представителям МСП вместе с контрольно-надзорными органами размещать информацию о проверках в соответствующих реестрах.
По его словам, объем закупок компаний с госучастием у малого бизнеса нужно увеличить до 5 трлн рублей к 2024 году.
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