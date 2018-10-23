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Подсчитаны доходы бюджета России от подорожания нефти
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Подсчитаны доходы бюджета России от подорожания нефти 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Рост стоимости нефти марки Urals в 2018 году увеличит доходы российского бюджета на 1 трлн 99 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту поправок в бюджет России 2018 года.
Также указывается, что изменение курса доллара дает дополнительно 319,3 млрд рублей, а изменение объемов добычи нефти, газового конденсата и природного газа — 44,277 млрд рублей. Кроме того, увеличение их экспорта даст дополнительно 36,4 млрд рублей, передает «Интерфакс».
В проекте федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов указывалось, что дополнительными будут считаться доходы от цены нефти Urals свыше 41,6 доллара за баррель.
В январе-сентябре цена нефти Urals выросла почти на 40%. Сейчас цена барреля нефти стоит 78 долларов, а в начале октября цена поднималась до 85 долларов.
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