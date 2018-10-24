Ещё
Переходный период после Brexit может затянуться на годы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.53
$
65.70
74.86
75.05
Прогноз
29.10 – 05.11
$
66.10
75.80
Индексы и котировки Brent
75.85
+0.66 Золото
1230.87
+0.02 РТС
1106.82
–0.44
Динамика валют
EUR / USD
24.10
1.1423
–0.0098
10.10
1.1521
23.10
18.10
14.10

Times: переходный период после Brexit может быть продлен на годы, а не месяцы 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Фото: Reuters
Переходный период после Brexit, который должен был продолжаться до конца 2020 года, может быть продлен на несколько лет свыше этого срока. Об этом сообщает в среду газета Times, сотрудники которой ознакомились с документами, представленными ранее членам кабмина Великобритании.
Несмотря на то, что в последние недели британский премьер-министр Тереза Мэй заявляла о возможности продления переходного периода на месяцы, речь может идти о годах. Как пишет издание, члены кабмина были предупреждены об "отсутствии гарантий того, что Лондон сможет в короткие сроки освободиться от условий переходного соглашения" с ЕС, если "развод" будет осуществляться согласно текущему плану Мэй. Существует потенциальная возможность того, что решение о необходимости продлевать переходный период будут приниматься на ежегодной основе.
Издание отмечает, что в связи со вскрывшимися подробностями Мэй, вероятно, придется ответить на неудобные вопросы, которые в среду ей намерены задать члены парламентского комитета "заднескамеечников" (рядовых депутатов), принадлежащих к ее же Консервативной партии. Британские СМИ уже несколько месяцев пишут о том, что члены комитета могут поставить на голосование в парламенте вопрос о доверии Мэй, так как среди консерваторов растет число противников политики премьера по вопросу о выходе страны из ЕС. Наиболее ярые евроскептики в рядах консерваторов считают ее линию недостаточно жесткой и обвиняют премьера в том, что она идет на чрезмерные уступки Брюсселю.
Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен произойти 29 марта 2019 года, затем должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
ТАСС: последние новости
WSJ: Германия готова поддержать строительство терминала для приема СПГ из США Кудрин: в ближайшие 20 лет международная торговля РФ будет идти в резервной валюте Bloomberg: Болтон планирует сообщить РФ, что США не будут отменять санкции против КНДР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян хотят лишить любимого интернет-магазина62
Меркель подставила «Газпром»343
«Заработные платы растут беспрецедентными темпами»
Польша предложила ФРГ альтернативу «Северному потоку-2»17
Меркель изменила решение по газу из США
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
02:26
Путин сделал подарок бизнесу
Компании Экономика
11:35
Россиянам предрекли доллар по 90 рублей
Личный счет
00:59
Цена на нефть Brent упала
Рынки
11:35
Доллар резко упал
Рынки Азия
04:43
Лето готовит россиянам неприятный сюрприз
Экономика Личный счет
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
04:04
В России вознамерились ограничить Google
Компании Интернет
03:24
США нанесут еще один «удар» мировой экономике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение