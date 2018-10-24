Переходный период после Brexit может затянуться на годы

Times: переходный период после Brexit может быть продлен на годы, а не месяцы

Переходный период после Brexit, который должен был продолжаться до конца 2020 года, может быть продлен на несколько лет свыше этого срока. Об этом сообщает в среду газета Times, сотрудники которой ознакомились с документами, представленными ранее членам кабмина Великобритании.

Несмотря на то, что в последние недели британский премьер-министр Тереза Мэй заявляла о возможности продления переходного периода на месяцы, речь может идти о годах. Как пишет издание, члены кабмина были предупреждены об "отсутствии гарантий того, что Лондон сможет в короткие сроки освободиться от условий переходного соглашения" с ЕС , если "развод" будет осуществляться согласно текущему плану Мэй. Существует потенциальная возможность того, что решение о необходимости продлевать переходный период будут приниматься на ежегодной основе.

Издание отмечает, что в связи со вскрывшимися подробностями Мэй, вероятно, придется ответить на неудобные вопросы, которые в среду ей намерены задать члены парламентского комитета "заднескамеечников" (рядовых депутатов), принадлежащих к ее же Консервативной партии . Британские СМИ уже несколько месяцев пишут о том, что члены комитета могут поставить на голосование в парламенте вопрос о доверии Мэй, так как среди консерваторов растет число противников политики премьера по вопросу о выходе страны из ЕС. Наиболее ярые евроскептики в рядах консерваторов считают ее линию недостаточно жесткой и обвиняют премьера в том, что она идет на чрезмерные уступки Брюсселю.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен произойти 29 марта 2019 года, затем должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.