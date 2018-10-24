«Ъ»: банки КНР не хотят обслуживать россиян из-за санкционных рисков

Россияне, которые попали в санкционный SDN-список США, сталкиваются с проблемами при работе с китайскими банками. Трудности возникают также у тех, кого санкции пока не коснулись, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол заседания подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере между Россией и КНР.

По данным газеты, заседание, где обсуждался этот вопрос, состоялось 27–28 сентября в Шэньчжэне. На нем стороны провели переговоры о "барьерах", которые возникают при проведении межбанковских платежей и корреспондентских счетов. Источники "Коммерсанта" подчеркнули, что российская сторона "настойчиво" поднимала вопрос о том, что китайские банки блокируют или затягивают операции компаний из России.

Отмечается, что представители Народного банка Китая (китайский аналог Центробанка ) пообещали передавать коммерческим банкам КНР информацию о характере санкционных ограничений в отношении россиян. При этом источники газеты "настаивают", что с ограничениями сталкиваются российские юридические и физические лица, которых не затронули санкции.

Ранее сообщалось, что КНР собирается усилить контроль за покупкой компаний иностранцами.