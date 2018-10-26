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Киев обвинили в газовом обмане украинцев
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Киев обвинили в газовом обмане украинцев 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 21 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские власти врут своим гражданам, говоря, что «слезли с российской газовой иглы», и заставляют их переплачивать за голубое топливо, заявил украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.
«Нам говорят, что мы только слезли с «российской газовой иглы» и уже два года закупаем газ в Европе, — это полуправда, потому что мы покупаем российский газ через Европу, то есть реверсным путем», — сообщил он в эфире телеканала NewsOne.
По словам Спивака, Украина добывает около 19 млрд кубометров газа в год, а население страны потребляет лишь 17 из них, при этом переплачивая в шесть-восемь раз. Политик уверен, что это «афера» компании Нафтогаз, которая берет «украинский газ, российский газ, „бодяжит“ его и получает с этого сверхприбыль».
«Если мы поднимаем цену не для украинского газа, то вопрос: куда он сейчас идет? Если подняли для европейского газа, то это ложь, потому что ни в одном европейском контракте об этом речи не идет», — заявил Спивак.
Правительство Украины в середине октября в очередной раз приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5% ради соглашения с МВФ о новых траншах.
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти своим решением по цене на газ бросили украинцев в «рабство» МВФ. А спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что повышения тарифов на газ избежать нельзя и посоветовал смириться с этим.
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