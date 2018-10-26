Киев обвинили в газовом обмане украинцев

Украинские власти врут своим гражданам, говоря, что «слезли с российской газовой иглы», и заставляют их переплачивать за голубое топливо, заявил украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

«Нам говорят, что мы только слезли с «российской газовой иглы» и уже два года закупаем газ в Европе, — это полуправда, потому что мы покупаем российский газ через Европу, то есть реверсным путем», — сообщил он в эфире телеканала NewsOne.

По словам Спивака, Украина добывает около 19 млрд кубометров газа в год, а население страны потребляет лишь 17 из них, при этом переплачивая в шесть-восемь раз. Политик уверен, что это «афера» компании Нафтогаз , которая берет «украинский газ, российский газ, „бодяжит“ его и получает с этого сверхприбыль».

«Если мы поднимаем цену не для украинского газа, то вопрос: куда он сейчас идет? Если подняли для европейского газа, то это ложь, потому что ни в одном европейском контракте об этом речи не идет», — заявил Спивак.