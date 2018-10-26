Рублю не помогут: Банк России не тронет ставку

Банк России не изменит ключевую ставку в пятницу, 26 октября, уверены опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. На прошлом заседании ЦБ неожиданно для аналитиков повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, теперь ставка находится в «равновесном положении». Впрочем, пойти на резкие движения по ставке ЦБ может уже в ноябре, если будут введены санкции против России.

В эту пятницу на заседании совета директоров Банк России не будет менять ключевую ставку денежного рынка, считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

«Мы ожидаем, что ключевая ставка по итогам заседания останется неизменной: по мнению ЦБ, повышение ставки и приостановка покупок иностранной валюты, которые были согласованы по итогам прошлого заседания, позволили адекватно отреагировать на ослабление рубля, относительную непривлекательность рублевых активов и сокращение валютной ликвидности в финансовой системе», — говорится, в частности, в обзоре Sberbank CIB.

Совет директоров Банка России на сентябрьском заседании повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.

Решение об ужесточении денежно-кредитной политики было принято впервые с конца 2014 года и удивило аналитиков.

В декабре 2014-го из-за резкого ослабления рубля ЦБ поднял ставку с 10,5% до 17%, но уже в феврале следующего года регулятор начал ее снижать и делал это непрерывно в течение последних лет. В текущем году он понизил ее дважды — в феврале и марте с 7,75% до 7,25%. После этого регулятор взял паузу.

Основным фактором, который на предыдущем заседании повлиял на решение ЦБ, стали опасения по поводу роста цен под давлением внешних факторов.

«Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году», — говорилось в сообщении регулятора.

На заседании 26 октября оснований для изменения ключевой ставки у Банка России будет немного, говорит Андрей Хохрин , член правления ИК » ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент . Ставка на уровне 7,5% — зона относительного комфорта и равновесия.

«На данный момент факторы влияния на денежно-кредитную политику противоречивы, а их набор не позволяет сделать однозначный выбор в пользу повышения или понижения ключевой ставки с нынешних 7,5%. Что способно толкать ставку вверх? Это глобальный тренд ужесточения монетарной политики. Ставка ФРС последовательно повышается, Европа близка к повышениям. Но разрыв ставок в резервных валютах и рубле слишком велик, чтобы именно данный фактор был решающим», — рассуждает эксперт.

Также теоретически могло бы толкнуть ЦБ на решение повысить ключевую ставку желание регулятора предпринять превентивную меру для сохранения валютной стабильности. Мировые индексы сейчас падают, а цена на нефть снизилась за последние две недели на 13%, а значит есть и угроза для рубля, признает Андрей Хохряков.

Однако есть и другие факторы, играющие против повышения ключевой ставки, признает эксперт.

Так, инфляция пока что составляет 3,4% при таргете Банка России на уровне 4%. Таким образом, рост цен не выходит из заданной регулятором траектории.

«Повышение ставки при таких целях возможно только как реакция на острые экономически и валютные проблемы, а их все же не наблюдается. Ставки денежного рынка тоже близки к ключевой — недельная ставка MosPrime 7,7%, дневная — 7,4%», — резюмирует Андрей Хохрин.

Ситуация стабильна, а значит вероятность повышения ключевой ставки в данный момент практически нулевая, соглашается Андрей Люшин , заместитель председателя правления Локо Банка.

Также в текущий момент нет и предпосылок для понижения ставки, так как предыдущие факторы, вынудившие ЦБ повысить ставку, до сих пор в силе, добавляет он.

«В рамках предыдущего заседания ЦБ выделял в качестве основного инфляционного риска девальвацию рубля. С момента сентябрьского заседания волатильность курса значительно снизилась, рынок ОФЗ стабилизировался. Регулятор в своём обзоре рисков для финансовых рынков по итогам сентября отметил возобновление carry trade, » — отмечает Сергей Гайворонский, эксперт БКС Брокер.

По его словам, Банк России может принять решение менять ставку либо в результате более жестких ноябрьских санкций, либо в следующем году, если повышение НДС привнесет в инфляцию значительный эффект.

Как поясняет Андрей Люшин, «нейтральное» решение ЦБ, скорее всего, никак не скажется на российской валюте.

На 26 октября Центробанк установил курс доллара в 65,74 рубля, курс евро — 74,98 рублей. Вечером 25 октября на Московской бирже доллар стоил 65,53 руб, евро — 74,49 руб.

Даже позитивное заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона , которое он сделал в среду, 24 октября, на встрече с президентом России Владимиром Путиным , о том, что на данный момент власти страны не планируют введения дополнительных санкций в отношении нашей страны, не позволило рублю серьезно укрепиться.

Эти высказывания могут отражать лишь позицию администрации президента США и идти вразрез с позицией конгресса, отмечали эксперты.