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Fitch предсказало «разрушительный» Brexit
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Fitch предсказало «разрушительный» Brexit 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 14 часов назад
Фото: Reuters
Международное рейтинговое агентство Fitch при составлении рейтингов прекратило рассматривать «мягкий» вариант Brexit со сделкой между Великобританией и Евросоюзом.
Fitch полагает, что из-за политических разногласий в Великобритании «резкий и разрушительный Brexit» без сделки стал более вероятным, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Подобный сценарий грозит «подорвать работу таможни, торговую и экономическую деятельность», заявило агентство.
Fitch подтвердило кредитное качество долговых обязательств Великобритании на уровне АА с негативным прогнозом.
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